



Huawei'de kilit ekranını değiştirmek sanıldığından daha kolaydır. Aşağıda bu işlemin adımlarına yer verdik.

Huawei'de Kilit Ekranını Değiştirmek

Kullandığınız Huawei telefonun modelinden bağımsız olarak, kilit ekranını aşağıdaki adımlarla ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Huawei telefonunuzdaki kilit ekranı görüntüsünü değiştirmek isterseniz izlemeniz gereken adımlar açıktır. Uzun mesafeli bir ilişkiniz varsa, sevdiğiniz kişinin fotoğrafını kilit ekranı yapmak Huawei telefonunuzu açtığınızda gülümsemenizi sağlayabilir. Aynı şey çocuklarınızın, torunlarınızın vb. fotoğrafları için de geçerlidir. İhtimaller sonsuz.





Huawei kilit ekranı duvar kağıdını kitaplıktan değiştirmek

Huawei telefonunuzu alın ve "Ayarlar" a gidin.

"Ana ekran ve duvar kağıdı" nı seçin.

Sonra "Duvar Kağıdı" na dokunun ve kilit ekranında istediğiniz görüntüyü seçin.

Sağ alt köşedeki onay işareti simgesine dokunun. Ve açılır menüden "Kilit Ekranı" nı seçin.

Aynı görüntüyü ana ekranda ve kilit ekranında istiyorsanız "Her İkisi" ni seçebilirsiniz.

Telefonunuzun duvar kağıdı kitaplığında zaten bulunan bir görüntüyü kullanarak Huawei kilit ekranı duvar kağıdını değiştirmek istediğinizde yapmanız gereken budur. Burada en popüler Huawei duvar kağıtlarını bulabilirsiniz.

Huawei kilit ekranı duvar kağıdını fotoğraflardan seçmek

Huawei telefonunuzun kilit ekranında kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin.

Ekranın sağ alt köşesindeki menüye dokunun (üç dikey nokta).

"Ayarla" yı seçin. Ardından "Duvar Kağıdı" nı seçin.

Ardından onay işaretini tıklayıp kilit ekranı olarak ayarlayarak devam edin.

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