Kayıp Telefonun Sahibini Bulma





Bir yerde bulunan ve sahibi belli olmayan kayıp telefon nasıl iade edilir? Bu telefonu sahibine ulaştırmak için aşağıdakileri deneyin.

İletişim Bilgilerini Arayın

Bazı kullanıcılar bu soruna önlem olarak iletişim bilgilerini telefonda bir yere koyar. Ancak kontrol ettiğinizde dahi anında karşınıza çıkmayabilir. Bakmanız gereken yer çoğu zaman kilit ekranıdır. iPhone'lar ve Android işletim sistemi bu özelliğe sahip ancak sahibin iletişim bilgisini görüntülemek için cihazın kilit ekranından Acil Durum'u seçmeniz gerekir. Ayrıca insanların telefon kılıfının içine iletişim bilgileri koyduğunu da belirtelim.

Cep Telefonunun Ses Asistanını Deneyin

Cihazın kendisinde özel bir iletişim bilgisi yoksa, telefonun sesli asistanının yardımıyla arama yapabilirsiniz. Varsayılan olarak, birkaç telefon cihaz kilitli olsa bile Apple'da Siri'den ve Samsung'da Google Asistan ile konuşmanıza izin verir. Bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz ancak birçok insan açık bırakır.

iPhone'da, home düğmesini (veya cihaz iPhone X, Xr veya Xs ise güç düğmesini basılı tutun.) Samsung telefonlarda ise yan taraftaki Bixby düğmesine basın. Veya ses etkinleştirme özelliğinin açık olduğundan emin olmak için "Hey Siri", "Hey Google" veya "Hey Bixby" diyebilirsiniz.

Bir yanıt alırsanız, "Babamı Ara" deyin ya da kardeşimi, annemi gibi ifadeler kullanın. Şanslıysanız cihaz kilidini açmanıza bile gerek kalmadan arama yapabilir ve cihaz sahibini bulmuş olursunuz.





Cihazı Operatörüne veya Polise Teslim Edin

Önceki adımlar başarısız olursa, harici yardıma ihtiyacınız olacak. Kayıp bir telefon bulursanız ve sahibine dair net bir işaret yoksa en iyi tavsiyemiz onu ​​yakındaki karakola teslim etmektir" dedi. Ayrıca Türk Telekom, Vodafone ya da Turkcell hatlı bir telefonu yakındaki operatör mağazasına getirilebilirsiniz.

Operatörünü onaylamak için cihazın ekranındaki işarete bakın.

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