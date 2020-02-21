



Canlı duvar kağıtlarını destekleyen herhangi bir Android'de videoyu canlı duvar kağıdı yapabilirsiniz. Bunun için özel bir uygulama kullanacağız.

Telefonda Videoyu Canlı Duvar Kağıdı Yapmak

Video Live Wallpaper Pro, Google Play mağazasından indirirken size hiçbir maliyeti olmayan bir uygulamadır. Telefonunuza yükledikten sonra, birkaç videoyu canlı duvar kağıtları olarak ayarlamak için kullanıma hazır olur.

Uygulamayı açın.

Galeri'yi seçin.

Tercih ettiğiniz bir klasörü bulun.

Video'yu seçin.

Göreceğiniz ilk seçenek olan Canlı Duvar Kağıdını Ayarla'ya dokunun.

Ayrıca videonun döngüsünü de belirleyebilirsiniz; en boy oranını koruyabilir, ekran dışında oynatabilir ve sesli veya sessiz oynamasını sağlayabilirsiniz.

Videoyu canlı duvar kağıdı olarak ayarladıktan sonra, tüm ana ekranlarda görünecektir. Bu hareket, videoyu kilit ekranı duvar kağıdı olarak da ayarlar, ancak kilit ekranı ayarları menüsünde duvar kağıdı seçeneği etkinleştirildiği sürece çalışacaktır.

Herhangi bir nedenle videoyu duraklatmak isterseniz, boş bir alandaki ana ekrana çift tıklayarak bunu yapabilirsiniz.

Varsayılan ayarlar hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler var. Varsayılan olarak, videolarda ses ve döngü yoktur. Aynı parçayı tekrar tekrar dinlemek sinir bozucu olabileceğinden, ayarları bu şekilde bırakmak iyi bir fikir gibi görünüyor.





Döngü özelliği açılırsa duvar kağıdı olarak seçilen video tekrar tekrar oynar. İster 5 saniye isterse 15 dakikalık bir klip olsun, sonuç aynıdır.

Duvar kağıdı olarak ayarlamadan önce videoyu düzenleyerek duvar kağıdınızı daha da özelleştirebilirsiniz. Bunun için kişisel bilgisayarınızdaki herhangi bir ücretsiz video düzenleme uygulamasını veya yazılımını kullanabilirsiniz.

Potansiyel sorunlar

Videoların uygun formatta olması gerekir. Android cihazlarda canlı duvar kağıdı olarak kullanmayı planladığınız video .mp4 biçiminde olmalıdır. Eğer durum böyle değilse, mp4'e ücretsiz dönüştürebilirsiniz.

Format uyduğu sürece kamera ruloları dahil, telefonunuzdaki her videoyu duvar kağıdı yapabilirsiniz.

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