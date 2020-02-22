



Çoğu Huawei telefon geniş batarya kapasitesi ile gelir. Ancak bir telefonun uzun çalışma süresi yalnızca pil kapasitesinin boyutuyla alakalı değil. Yazılım taraflı optimizasyonlar da önemli. Aşırı miktarda pil kullanan uygulamalar kullanıcılara bildirildiğinde kullanıcılar bu uygulamaları kapatabiliyor.

Huawei'de Arka Planda Yoğun Güç Tüketen Uygulama Bulundu Uyarısı

Teorik olarak bu uyarı aslında iyi bir şeydir, ancak bir dezavantajla gelir: Kapatılması gereken yoğun güç tüketen uygulamalarla ilgili uyarı günde birkaç kez tekrarlanınca can sıkıcı olabiliyor.

Bizim gibi siz de Android'in bu sorunlarla kendi başına başa çıkmasını tercih ediyorsanız (bu özelliğe sahip), bu bildirimi devre dışı bırakabilirsiniz.

Ana ekrandan bildirim çubuğunu hızlıca aşağı kaydırın.

Ayarlar (dişli) simgesine dokunun.

Aşağı kaydırın ve Pil üzerine dokunun.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Yoğun güç kullanmayla ilgili bildirimi kapatın.

Bu kadar!





Bazı Huawei'lerde aynı menüye Pil – Pil Tüketimi yoluyla ulaşılıyor. Ardından güç tüketen uygulamaya dokunarak bildirimi kapatın.

Artık işletim sisteminin çok fazla enerji tükettiğini düşündüğü uygulamalar size bildirilmeyecek. Yine de bu uygulamaları manuel olarak kapatabilirsiniz ve herhangi bir başka bildirim almamış olursunuz.

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