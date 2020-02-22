OnePlus 8 Pro Özellikleri ve Çıkış Tarihi

OnePlus 8 telefon ailesinin 2020'nin ilk yarısında çıkması bekleniyor. OnePlus 6'nın 22 Mayıs'ta, OnePlus 7 ve 7 Pro'nun 14 Mayıs'ta ortaya çıktığı düşünülürse OnePlus 8'in Nisan ayı başlarında geleceği düşünülmekte; veya Mart ayı sonu.
OnePlus 7T serisi 549 £'dan başlar ve Pro modeli 699 £'dan başladı. OnePlus 8 serisinin, muhtemelen hafif bir artışla aynı fiyat noktasında olmasını bekliyoruz.
Tasarım
- Tam ekran, delikli kameralar
- 8: IP53; 8 Pro IP68
OnePlus 8 serisinin ilk çizimleri OnePlus'ın bir sonraki cihazlarında delikli ekran tasarımını tercih edeceğini gösterdi. Cihazların arkada ortaya hizalanmış kameralarla geleceği belirtildi.
Gorilla Glass 6 kullanan cihazlarda cam arka kapak mevcut ve alaşım çerçeve kullanılıyor. İlginçtir ki, OnePlus 8'in IP53 derecesine sahip olduğu söylenirken, OnePlus 8 Pro'nun IP68 derecesi olduğu söyleniyor.
Ekran
- 8: 6.4 inç AMOLED, 2400 x 1080, 120Hz
- 8 Pro: 6.7 inç AMOLED, 3140 x 1440, 120Hz
- Ekran içi parmak izi sensörü
OnePlus, 60Hz ekrana geri dönmeyeceğini, yani yeni cihazlarda en az 90Hz kullanacağını söyledi, OnePlus 8 Pro'nun 120Hz ekrana sahip olduğu iddia ediliyor. Bu 120Hz ekran teknolojisi OnePlus tarafından geliştirildi ve bu OnePlus 8 veya OnePlus 8 Pro'da garanti olacağı doğrulandı. MEMC teknolojisi ve HDR+ desteği olacak.
Her iki telefon da AMOLED panel ile gelecek, ancak Pro 3140 x 1440 çözünürlüklü 6.7 inç ekrana sahipken; OnePlus 8, sızıntılara göre 2400 x 1080 çözünürlüklü daha küçük bir 6,4 inç ekrana sahip olacak.
Donanım
- Qualcomm Snapdragon 865
- 5G için X55 modem
- 8 GB / 12GB, 128 GB / 256GB depolama alanı
- Kablosuz şarjlı 4000 / 4500mAh pil
Snapdragon 865'in yanında OnePlus 8 ve Pro'da 128 veya 256GB depolama ile standart olarak 8GB RAM sunulacak – ancak OnePlus 8 Pro'nun ayrıca 12GB seçeneğine sahip olması bekleniyor.
OnePlus 8, 30W hızlı şarj desteği ile 4000mAh batarya taşırken, OnePlus 8 Pro 50W hızlı şarj ile 4500mAh bataryaya sahip olacak.
Kameralar
- Her ikisinde de üçlü kamera: 64/20/12 megapiksel
- 8 Pro'da ön ToF sensörü
İlk görüntüler OnePlus 8 modelinde tek bir ön kamera olacağını ve 8 Pro'nun iki ön kamera alacağını öne sürdü. Bu muhtemelen 32 megapiksel bir ön kamera olacak, Pro modelinda 3D yüz tanıma için kullanılacak ToF sensörü var.
Her ikisinde de 64 megapiksel f / 1.7 ana kamera, 20 megapiksel f / 2.2 ultra geniş kamera ve 12 megapiksel f / 2.4 telefoto kamera bulunuyor. Bu kameraların yerleşimleri OnePlus 7T Pro'ya büyük ölçüde benziyor. Ana sensörün Sony IMX686 olduğu söyleniyor.
Yazılım
- Android 10
OnePlus 7T serisi Android 10 ile kutudan çıktığı için OnePlus 8 modelleri için aynı yaklaşımı bekliyoruz. Ayrıca modelin daha sonra 2020'de Android 11'e hızlı bir güncelleme almasını bekliyoruz.
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