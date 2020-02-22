OnePlus 8 Pro Özellikleri ve Çıkış Tarihi





OnePlus 8 telefon ailesinin 2020'nin ilk yarısında çıkması bekleniyor. OnePlus 6'nın 22 Mayıs'ta, OnePlus 7 ve 7 Pro'nun 14 Mayıs'ta ortaya çıktığı düşünülürse OnePlus 8'in Nisan ayı başlarında geleceği düşünülmekte; veya Mart ayı sonu.

OnePlus 7T serisi 549 £'dan başlar ve Pro modeli 699 £'dan başladı. OnePlus 8 serisinin, muhtemelen hafif bir artışla aynı fiyat noktasında olmasını bekliyoruz.

Tasarım

Tam ekran, delikli kameralar

8: IP53; 8 Pro IP68

OnePlus 8 serisinin ilk çizimleri OnePlus'ın bir sonraki cihazlarında delikli ekran tasarımını tercih edeceğini gösterdi. Cihazların arkada ortaya hizalanmış kameralarla geleceği belirtildi.

Gorilla Glass 6 kullanan cihazlarda cam arka kapak mevcut ve alaşım çerçeve kullanılıyor. İlginçtir ki, OnePlus 8'in IP53 derecesine sahip olduğu söylenirken, OnePlus 8 Pro'nun IP68 derecesi olduğu söyleniyor.

Ekran

8: 6.4 inç AMOLED, 2400 x 1080, 120Hz

8 Pro: 6.7 inç AMOLED, 3140 x 1440, 120Hz

Ekran içi parmak izi sensörü

OnePlus, 60Hz ekrana geri dönmeyeceğini, yani yeni cihazlarda en az 90Hz kullanacağını söyledi, OnePlus 8 Pro'nun 120Hz ekrana sahip olduğu iddia ediliyor. Bu 120Hz ekran teknolojisi OnePlus tarafından geliştirildi ve bu OnePlus 8 veya OnePlus 8 Pro'da garanti olacağı doğrulandı. MEMC teknolojisi ve HDR+ desteği olacak.

Her iki telefon da AMOLED panel ile gelecek, ancak Pro 3140 x 1440 çözünürlüklü 6.7 inç ekrana sahipken; OnePlus 8, sızıntılara göre 2400 x 1080 çözünürlüklü daha küçük bir 6,4 inç ekrana sahip olacak.

Donanım

Qualcomm Snapdragon 865

5G için X55 modem

8 GB / 12GB, 128 GB / 256GB depolama alanı

Kablosuz şarjlı 4000 / 4500mAh pil

Snapdragon 865'in yanında OnePlus 8 ve Pro'da 128 veya 256GB depolama ile standart olarak 8GB RAM sunulacak – ancak OnePlus 8 Pro'nun ayrıca 12GB seçeneğine sahip olması bekleniyor.





OnePlus 8, 30W hızlı şarj desteği ile 4000mAh batarya taşırken, OnePlus 8 Pro 50W hızlı şarj ile 4500mAh bataryaya sahip olacak.

Kameralar

Her ikisinde de üçlü kamera: 64/20/12 megapiksel

8 Pro'da ön ToF sensörü

İlk görüntüler OnePlus 8 modelinde tek bir ön kamera olacağını ve 8 Pro'nun iki ön kamera alacağını öne sürdü. Bu muhtemelen 32 megapiksel bir ön kamera olacak, Pro modelinda 3D yüz tanıma için kullanılacak ToF sensörü var.

Her ikisinde de 64 megapiksel f / 1.7 ana kamera, 20 megapiksel f / 2.2 ultra geniş kamera ve 12 megapiksel f / 2.4 telefoto kamera bulunuyor. Bu kameraların yerleşimleri OnePlus 7T Pro'ya büyük ölçüde benziyor. Ana sensörün Sony IMX686 olduğu söyleniyor.

Yazılım

Android 10

OnePlus 7T serisi Android 10 ile kutudan çıktığı için OnePlus 8 modelleri için aynı yaklaşımı bekliyoruz. Ayrıca modelin daha sonra 2020'de Android 11'e hızlı bir güncelleme almasını bekliyoruz.

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