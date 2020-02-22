Samsung Galaxy S9 Kendi Kendine Kapanıyor





Samsung Galaxy S9'un kendi kendine kapanmasına yol açan şey ürün yazılım güncellemesi veya pil arızası gibi bir donanım sorunu olabilir.

Rastgele kapanma sorununu düzeltmenin yolları şunlardır:

Pili Kontrol Edin

Daha önce söylediğimiz gibi, bu bir batarya arızası olabilir. Yapmanız gereken, Galaxy S9 veya S9+'u doğrudan şarja bağlamak ve sorunun devam edip etmediğini doğrulamaktır. Sorun devam ederse sorun pilinizde değil demektir. Ancak kendi kendine kapanma durduysa bataryada arıza olabilir. Pilinizin bir kez tam boşalmasına izin verin ve sonra tekrar şarj ederek yeniden deneyin.

Uygulamaları Test Edin

Çoğu zaman, hatalı bir uygulama bu soruna neden olabilir. 3. parti bir uygulamanın hatalı olup olmadığını tam olarak nasıl test edebilirim diye sorabilirsiniz, cevap basit, Güvenli Modu etkinleştirerek.

Güvenli Moda Nasıl Geçebilirim?

Güvenli Moda girmek için Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutmanız yeterlidir. Bundan sonra ekranda Samsung Galaxy S9 logosu göründüğünde Güç düğmesini bırakın ve Ses Kısma düğmesini basılı tutun. "Güvenli Mod" ekranda göründüğü anda Sesi Kısma düğmesini bırakın.





Bu modda S9 kendi kendine kapanmıyorsa o halde sorun bir uygulamada demektir.

Samsung Galaxy S9 veya S9+ Sistem Önbelleğini Silin

Sistem önbelleğinden kurtulmak iyi bir çözüm seçeneğidir. Önce cihazın Kurtarma Modu'na yeniden başlatıldığından emin olun. Bu işlemin güvenli olduğunu ve hiçbir verinin silinmeyeceğini unutmayın.

Bunu yapmak için aşağıdaki talimatlara uyun:

Samsung Galaxy S9 ve S9+ cihazınızı kapatın.

Home, Güç ve Sesi Açma düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun.

Samsung Galaxy S9 ve S9+ logosu ekranınızda görünür olduğunda sadece Güç düğmesini bırakın.

Android logosu göründüğünde, kalan 2 düğmeyi de bırakın.

Ses düzeyi tuşlarıyla "Önbelleği Sil" öğesini seçin.

Ardından Güç düğmesiyle seçin.

Seçeneği vurgulamak için aynı düğmeyi kullanın ve bir sonraki ekranda "Evet" i seçin.

Önbellek bölümünü silme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.

Bundan sonra, "Sistemi Şimdi Yeniden Başlat" ı seçmek için her iki düğmeyi bir kez daha kullanın.

Yeniden başlatma işlemi tamamlanana kadar bekleyin. Biraz zaman alabilir.

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