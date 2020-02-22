



Dropbox dosyalarınıza ekstra güvenlik eklemek için dört haneli bir kod kullanırsınız. Kodu unuttuğunuzda dosyalarınıza erişemezsiniz. iPhone, Android veya iPad'inizde Dropbox passcode nasıl sıfırlanır gösterdik.

Telefonda Dropbox Passcode Kodunu Sıfırlama

Web üzerinden iPad, iPhone veya Android telefonun Dropbox passcode'unu sıfırlayabilirsiniz.

Dropbox web sitesine gidin ve ardından hesabınızda oturum açın.

Ardından, avatarınıza basın ve ardından Ayarlar'a tıklayın / dokunun.

Şimdi Güvenlik sekmesini seçmeniz gerekiyor.

Cihazlar altında, cihazınızın yanındaki 'X' simgesine basın.

Hepsi bu kadar! Kod, cihazınızdaki Dropbox uygulamasından kaldırılacaktır. Dropbox uygulamasını cihazınızda bir sonraki açışınızda, yeni bir kod belirleyebilirsiniz.

Android'de Ayarlar'dan Dropbox Güvenlik Kodunu Sıfırlama

Dropbox'ı Android cihazınızdaki Ayarlar uygulamasından da kaldırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Android cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın ve ardından Hesap sekmesini görene kadar Ayarlar sayfasını aşağı kaydırın.

Ardından, Hesaplar sekmesinin altındaki Dropbox'a ve ardından dikey üç noktaya dokunun.

Son olarak, Hesabı kaldır üzerine dokunun.

Android cihazınızda bir dahaki sefere Dropbox'ı başlattığınızda, oturum açmanız istenir, ancak oturum açmak için passcode kodunu girmeniz gerekmez.





iPhone, iPad ve Android'de Dropbox Kodunu Değiştirme

Dropbox'ta kullandığınız kodu değiştirmek istiyorsanız veya daha fazla güvenlik için biraz daha güçlü bir kod kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone, iPad veya Android cihazınızda Dropbox uygulamasını başlatın.

Ardından, ekranın altındaki Hesap sekmesine ve ardından sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun. Android cihaz kullanıyorsanız, ekranın sol üst köşesindeki menü düğmesine ve ardından Ayarlar'a dokunmanız gerekir.

Ardından Passcode'a ve ardından "Passcode Değiştir" e dokunun (Güvenlik Kodu yazabilir).

Burada eski güvenlik kodunuzu ve sonra yeni güvenlik kodunuzu girmeniz gerekecek.

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