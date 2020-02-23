



Galaxy S20 Ultra, görüntüyü geleneksel bir akıllı telefon ekranından iki kat daha hızlı yenileyen özel bir ekranla birlikte geliyor: 120 Hertz ekran yenileme hızını destekliyor. Peki 120 Hertz'in pil ömrü üzerindeki etkisi nedir?

60 Hz ve 120 Hz Pil Ömrü Karşılaştırması: Samsung Galaxy S20 Ultra

120 Hz ve 60 Hz ekran pil ömrü testinde 5.000mAh pil kapasitesiyle gelen S20 Ultra'nın batarya performansı ölçüldü.

120 Hertz telefon menülerinde gezinirken veya web'de dolaşırken bile fark edilir bir fark yaratıyor. Daha yüksek yenileme hızı, oyuncuların minimal oranda daha hızlı reaksiyon vermesini de sağlıyor. Bu yeni teknolojinin uygulanabilir olmadığı alanlar da var. Örneğin, YouTube, Twitch veya Netflix gibi video ve dizi sitelerinde çoğu görüntü 24, 30 veya 60 fps'e kilitli olduğundan yeni 120 Hertz ekran bir etki yaratmaz. Öyleyse S20 Ultra'yı 60 Hz ekran yerine 120 Hz ekranda kullanmak pil ömrü açısından bu farka değiyor mu?

S20 Ultra 120 Hz ve 60 Hz Pil Ömrü Testi

PhoneArena tarafından yapılan testte S20 Ultra'nın 60 Hz ekran modunda 120 Hz ekrana kıyasla %20 daha uzun pil ömrü sunduğu belirlendi.





Samsung Galaxy S20 Ultra 60 Hz pil ömrü test sonucu: 12 saat 23 dakika

Samsung Galaxy S20 Ultra 120 Hz pil ömrü test sonucu: 10 saat 2 dakika

Samsung Galaxy Note 10 Plus pil ömrü: 11 saat 37 dakika

Samsung Galaxy S10 Plus pil ömrü: 10 saat 33 dakika

Apple iPhone 11 Pro Max pil ömrü: 12 saat 53 dakika

Bu sonuçlar soruyu oldukça net bir şekilde cevaplıyor: evet, telefon her ne kadar daha akıcı çalışsa da pil ömrü konusunda 120Hz ile 60Hz arasında büyük bir fark var. Görüntülerdeki akıcılık 2 kat hızlanıyor olsa da bataryanın %20 kadar zayıflaması birçok kullanıcının dışarıdayken cihazlarını 60 Hz'e almayı seçeceğini gösteriyor.

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