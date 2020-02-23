iPhone İçin Dosya Yöneticisi Uygulamaları





iPhone'lar daima sağlam donanıma sahip güçlü cihazlardır. Mükemmel yetenekleri olduğu kadar depolama alanını yönetmeye dair daima sıkıntı yaşıyorlar. Bu noktada devreye dosya yöneticileri giriyor. Tüm dosya ve klasörlerinizin nerede olduğunu bilirseniz cihazınızdaki dosyalara daha kolay erişebilirsiniz.

Documents by Readdle

Documents 5 veya yeni adıyla Documents by Readdle, iOS cihazları için sunulan sağlam bir dosya yöneticisidir. Bununla, iPhone'unuzda yönetilebilecek her türlü veriyi kontrol edebilirsiniz. Uygulama cihazınızda veri ve dosya yönetimini kolaylaştıran birçok özelliğe sahip. Örneğin, iCloud'ın yanında Apple Music / iCloud Müzik Kütüphanenize erişmenizi sağlar. PDF'leri okuyabilir ve ses dosyalarını dinleyebilirsiniz. Ayıklama ve sıkıştırma için .ZIP dosyaları da desteklenmektedir. Bulut hizmetlerinden yararlanmak istiyorsanız uygulama Dropbox, OneDrive ve Google Drive gibileriyle entegre olarak gelir.

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FileMaster

FileMaster ayrıca bir dosya yöneticisi olarak çalışır ve iPhone için kullanılabilir. Uygulama, verimli bir şekilde dosya yönetimi yapmayı sağlayan tonlarca özelliğe sahiptir. Biraz eski bir kullanıcı arayüzü sunmasına rağmen, özellikler hala sağlam ve işlevseldir. Klasörler ve metin dosyaları oluşturun ve fotoğrafları içe aktarın. Dosyaların doğrudan internetten indirilebileceği dahili bir web tarayıcısı var.

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FileApp

iPhone için iyi bir dosya yöneticisi arıyorsanız FileApp'ı seçin. Arayüzü güzel ve farklı modlara sahip. Dosyaları türe, tarihe göre otomatik olarak düzenlemeyi seçebilir ve hatta uygulamada eriştiğiniz son dosyaları bile görebilirsiniz. Doğrudan uygulamadan yeni görüntüler, ses kayıtları veya metin dosyaları oluşturma seçeneği de vardır. Görüntüleri, ses dosyalarını ve PDF'leri doğrudan açar. Uygulama ayrıca HTTP, FTP ve FileApp masaüstü uygulamasını kullanarak iPhone'unuzdan PC'nize veya Mac'inize dosya aktarmanızı sağlar.

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Files Pro

Files Pro, iPhone'daki dosyaları yönetmek için iyi bir seçenektir. Dropbox, OneDrive ve Google Drive gibi büyük bulut hizmetlerini destekler. Cihazınıza kaydetmek istediğiniz her şeyi indirmenize yardımcı olabilecek bir web tarayıcısı var. Verilerin güvenliğini sağlamak ve dosyalarınıza uzaktan erişim sağlamak için bir parola ayarlayabilirsiniz. PDF, HTML, Metin, MS Office dosya biçimleri ve daha fazlası dahil olmak üzere farklı dosya biçimlerini açabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

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Pocket Drive

Pocket Drive, iPhone ve iPad ile çalışır ve işini iyi yapar. Uygulamanın tonlarca özelliği var. Uygulama, metin oluşturmanıza, videolar ve fotoğraflar oluşturmanıza olanak tanır. Uygulama ayrıca iPhone'unuzu daha düzenli tutmaya yarayan işlevlere sahiptir. Uygulama içindeki web tarayıcısı ile dosyaları indirebilir ve uygulamaya kaydedebilirsiniz. WiFi dosya aktarımı, web tarayıcısı ayarları ve ses oynatma gibi bir dizi ayar da var. Dosyalarınızın güvenliği için çeşitli güvenlik özellikleri de sunuluyor.

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