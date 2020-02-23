



Pek çok insan Samsung Galaxy Note 9'da WiFi bağlantısını paylaşabileceklerini bilmiyor. Evet, doğru okudunuz. 3G/4G/5G veri bağlantısı değil, WiFi bağlantınız.

Samsung Galaxy Note 9'da WiFi Paylaşımı Yapmak

Normalde, çoğu Android telefonda bir Kablosuz Ağa bağlandığınızda mobil hotspot'u açmanıza izin verilmez. WiFi açıkken mobil hotspot'u açmak, WiFi'ın kapanmasına neden olur. Ancak Note 9'da durum öyle değil.

Note 9'da her ikisini de aynı anda açarak temel olarak bağlı olduğunuz kablosuz ağın verilerini mobil erişim noktanız üzerinden başka bir cihaza paylaşabilirsiniz. Ancak bu süreç biraz karmaşıktır. Neyse ki, bu işlemi gerçekleştirmek için herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya gerek yoktur, ihtiyacımız olan her şey zaten Samsung tarafından sağlanmıştır. Tek yapmanız gereken aşağıdaki adımları takip etmek olacak.





Note 9'da Wi-Fi Bağlantısı Nasıl Paylaşılır?

İlk olarak, WiFi'ı açmanız ve bir WiFi ağına bağlanmanız gerekir.

Kablosuz ağa bağlandıktan sonra Ayarlar menüsü uygulamasını açın ve Bağlantılar'ı seçin.

Mobil Erişim Noktası ve İnternet paylaşımı üzerine dokunun.

Şimdi burası zorlaşıyor. Mobil Erişim Noktası'nın yanındaki düğmeyi açtığınızda WiFi'nız açılır ve bağlandığınız WiFi ağının bağlantısı kesilir.

Bu noktada yapmak istediğiniz şey Mobil Erişim Noktası ile en sağdaki anahtar arasındaki boşluğa basmaktır.

Bunu yaptığınızda mobil hotspot alt menüsüne yönlendirilirsiniz.

Buradan WiFi Paylaşımını Aç seçeneğine dokunun.

Wi-Fi Paylaşımı açıldıktan sonra bağlı olunan WiFi ağındaki verileri kullanan bir mobil hotspot oluşturulur ve diğer cihazlar bağlanmaya hazır olur.

Note 9'un oluşturduğu mobil erişim noktası en fazla 10 kullanıcıyı destekler.

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