



Hızlı şarj özelliği birçok kullanıcı için cankurtaran görevi görür. Hızlı şarj sayesinde artık akıllı telefonlarımızı şarj etmeyi daha az düşünüyoruz. Qualcomm Snapdragon 835 özellikli Samsung Galaxy S8, hızlı şarj özelliği ile donatılmıştır. Ancak bu hızlı şarj özelliği iyi çalışmamaya başladığında cihazın şarj olması oldukça uzun sürmeye başlar. Aşağıdaki hızlı şarj sorunu çözümlerini deneyin.

Samsung Galaxy S8'de Hızlı Şarj Sorunu ve Çözümü

Örneğin, Samsung Galaxy S8'inizdeki şarj bağlantı noktasından bir sorun olabilir. Bu nedenle sorunun bir yazılım problemi olmadığından emin olmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Samsung Galaxy S8'inizdeki hızlı şarjı engelleyebilecek şeylerden biri hızlı şarj özelliğinin kapalı olmasıdır. Yanlışlıkla veya bilmeden kapatmış olabilirsiniz. Her iki durumda da kapatılıp kapatılmadığını kontrol etmek en iyisidir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Ayarlar Menüsüne erişin.

Pil'e ilerleyin veya ayarlar menüsünde "Pil" araması yapın.

Diğer Seçenekler'i seçin.

Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

Kaydırıcıya dokunarak hızlı kablolu şarjı açın.

Bu kadar. Şimdi S8'in hızlı şarj özelliği çalışmaya başlamalıdır. Bununla beraber hızlı şarj etme özelliğinin her zaman kullanılması zaman içinde pili daha çabuk öldürdüğü için aslında önerilmez. Yani dışarı çıkmak için aceleniz yoksa telefonunuzu daima geceden şarja takın ve hızlı şarjı kapatın. Hızlı şarjı kapatmak ve bataryanın ortalama hızda şarj olmasına izin vermek Samsung Galaxy S8'in batarya ömrünü uzatacaktır.





Samsung Galaxy S8'in Hızlı Şarjı Hala Çalışmıyor mu?

Yukarıdaki adımları kullanarak özelliği açtıysanız ve hala hızlı şarj edilmiyorsa, sorun adaptörden veya USB kablosundan kaynaklı olabilir. Hem adaptör hem de USB kablosu telefonun hızlı şarj olması için gereken akımı verebilmelidir. Aksi halde Samsung Galaxy S8'iniz hızlı şarj olmaz.

Bu nedenle, adaptif hızlı şarj uyumluluğuna sahip orijinal bir Samsung şarj cihazı veya başka bir şarj cihazı kullanın. Zira sorun büyük ihtimalle budur. Çinli şarj cihazları ve kabloları genellikle sorun çıkarır.

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