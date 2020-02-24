



Amazon Echo hoparlöre ve Alexa sesli asistanına sahipseniz ancak şarkı veya çalma listeleri kitaplığınızı barındırmak için çoğunlukla iTunes veya Apple Music kullanıyorsanız Amazon Echo ile nasıl iTunes veya Apple Music müzikleri dinlenebileceğini merak ediyor olabilirsiniz.

Amazon Echo ile Apple Music Dinlemek

Amazon Echo akıllı hoparlörü Apple Music mağazası ile doğrudan çalışıyor. Dolayısıyla bu hoparlörden Apple Music ve iTunes müzikleri dinlemek için cihazınızı Alexa'ya bağlamanız yeterlidir.





Mobil cihazınızı alın ve telefonunuzdan Alexa uygulamasını açın. Alexa uygulaması, Echo hoparlöründe işlem yapmak için neredeyse her zaman gereklidir ve ana müzik hizmetini değiştirmek istisna değildir.

Ekrandaki kaydırma menüsünü açmak için ekranın sol üst köşesindeki menü simgesini seçin, ardından kullanılabilir seçenekler listesinden Ayarlar'ı seçin. Bu seçenekler listesi, ana müzik hizmetiniz de dahil olmak üzere Alexa cihazlarınız için farklı müzik tercihleri yapmanızı sağlar.

Ayarlar listesinden "Müzik" i seçtiğinizde, o anda bağlı olan müzik servislerinizi ve Apple Music gibi yeni bir müzik servisi ekleme seçeneğini görüntüleyebilirsiniz.

Listeden "Yeni servisi bağla" yı seçin. Bu listenin başında Apple Music ekleme seçeneği bulunur. Bunu seçin ve "Kullanmayı etkinleştir" seçeneğine basın, ardından Apple'ın giriş bilgileriyle giriş yapın. Bu işlem müziğinizi Amazon Echo ile otomatik olarak çalmanıza izin verecektir.

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