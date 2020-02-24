Amazon Echo ile Neler Yapabilirsiniz? Echo Cihazlarının Özellikleri





Amazon Echo yapay zeka asistanı Alexa ile gelir. Alexa, Amazon Echo'nun neler yapabileceğini belirliyor. Amazon Echo'nun ikinci nesil Echo, Echo Plus, Echo Spot, Echo Show ve Echo Dot dahil olmak üzere birden çok sürümü var. Ancak dahili Alexa asistanı sayesinde bu cihazların yapabildikleri şeyler aşağı yukarı benzerdir.

Çeşitli Amazon Echo'lar arasındaki farklar nelerdir?

İlk olarak, hepsinin aynı sesli aktivasyon komutları var. En belirgin fark, hoparlörlerinin özellikleri ve cihazların kalitesini ima eden tasarımlarıdır.

Orijinal Amazon Echo'nun endüstriyel kalitede bir plastik kaplaması vardı. Mevcut ikinci nesil üretim, daha yumuşak ve daha çekici görünebilen kumaşla kaplandı, ancak yine de önemsiz bir farktır.

Echo'nun diğer versiyonları önemli ölçüde daha çeşitlidir, ancak önce hepsinin ana özelliklerini inceleyelim.

Bu cihazlar ne yapıyor?

Amazon Echo'nun tüm sürümleri aynı aktivasyona sahip. Varsayılan asistan olan Alexa'yı basit bir cümle ile başlatabilir.

Ardından cihaza neredeyse her soruyu sorabilirsiniz ve bir kişi gibi yanıt verecektir. Echo, akıllı telefonunuzdaki Echo uygulaması aracılığıyla sorgunuza göre size ayrıntılı bilgiler içeren bağlantılar gönderebilir.

Amazon Echo'ya seslenebileceğiniz en temel komutlardan bazıları şunlardır:

Echo, beni bugün 3'te uyandır. (Örneğin, kestiriyorsanız.)

Echo, Barış Manço çal.

Echo, bana haberleri söyle.

Echo, gülmek istiyorum, bana bir şaka söyle.

Echo, bugün takvimde ne var?

Echo, hava nasıl?

Echo, sesi aç.

Echo, Uber'de bir gezintiye çıkayım.

Echo, sesli kitabı oku.

Bunun gibi günlük sesli komutlara ek olarak, Echo çok daha karmaşık görevleri de yerine getirebilir. Diğer akıllı ev cihazlarına bağlanabilir. Örneğin, akıllı ışıklarınız gibi. Ardından "Echo, oturma odası ışığını aç" diyebilirsiniz ve tam da bunu yapar.

Olasılıklar sınırsızdır ve Alexa da öğrenme yeteneğine sahiptir. Amazon Echo'yu ev hırsız alarmına, akıllı kilitlere ve hatta Sonos gibi akıllı ses sistemlere bağlayabilirsiniz.





Amazon Echo'nun teknik özellikleri

Amazon Echo'nun bazı sürümlerinde ana komutlara ek olarak ek özellikler bulunur. Örneğin, Amazon Echo Show, aynı zamanda bir ekrana sahip çok amaçlı bir cihazdır. Alexa ve entegre akıllı hoparlörü ile bir tablet gibi çalışır.

10 inç ekranı ile Echo Show ile İnternet'te gezinebilir, müzik, video oynatabilir, fotoğrafları görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Belki de en iyi özelliği gerçek zamanlı görüntülü sohbet uygulamasıdır. FaceTime'a benzer.

Amazon Echo Plus, Zigbee akıllı ev merkezi ve güncellenmiş bir hoparlöre sahip olduğu için Amazon Echo'dan biraz daha gelişmiştir. Basit bir akıllı ev deneyimi isteyen insanlar için çok yararlı olabilir. Amazon Echo Plus ayrı bir akıllı ev hub'ını gereksiz hale getirebiliyor.

Son olarak, Echo Spot, 2.5 inç ekranı ile Echo'nun akıllı saat versiyonu gibidir ve Echo Dot ise minyatür bir Echo gibidir. Hepsi için ana komutlar aynı kalır.

Amazon Echo ile hayatınızı kolaylaştırın

Amazon Echo aynı anda birçok şeyi yapabilir: Kişisel asistanınız olur, hatırlatma, çalar saat ve çok daha fazlasını sunar. Bir diğer harika özellik, diğer akıllı cihazlarla potansiyel entegrasyonudur.

TP-Link, Philips Hue, Hive, Spotify, Fitbit, The Guardian, Uber, Just Eat ve diğer birçok uygulamayı ve cihazı kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

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