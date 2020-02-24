



Birçok modern cihaz gibi, Android telefonların ve tabletlerin de en iyi kapasitede çalışması için düzenli olarak güncellenmeleri gerekir. Ancak Android telefonu güncellemeye dair sorun yaşıyorsanız aşağıdaki çözüm adımlarını deneyebilirsiniz.

Android Güncelleme Sorunlarına Çözümler

Bu rehber, Android güncelleme sorunlarıyla mücadele eden ve yaşadığı problemlerle ilgili hiçbir fikri olmayanlar içindir. Android cep telefonunuz güncellenmiyorsa, telefonla ilgili bir sorun da olabilir. Sorunu bilmek, sorunun nereden başladığını ve nasıl düzeltileceğini çözmenize yardımcı olacaktır.

Ağ Bağlantınız Yeterince Güçlü Olmayabilir

Güncellemenin başarıyla tamamlanması için Android telefonların kablosuz veya mobil veriye bağlanması gerekir. Kablosuz bağlantınızı onaylayın ve tekrar deneyin. Ağ bağlantısı güçlü olduğunda sorun giderilecektir.

Telefonunuz Çok Eski Olabilir

Çok eski olan bazı Android telefonlar, bu tür modeller için artık güncelleme sunulmadığından güncellenmeyi durdurabilir. Örneğin, 2014'ten itibaren satın aldığınız bir Samsung Galaxy cihazınız varsa, cihazınız daha yeni Galaxy modellerin varlığı nedeniyle güncelleme alamaz. Bu gibi durumlarda, sisteminizi güncellemek istiyorsanız daha yeni bir cihaz satın almanız gerekir.





Telefonda Güncellemeyi Yüklemek için Yeterli Pil Olmayabilir

Güncellemelerin tamamlanması uzun bir süre gerektirebileceğinden, güncelleme yüklenmeye başlamadan önce cihazın belirli bir miktarda pil gücüne sahip olması gerekir. Bu, güncelleme tamamlanmadan telefonun kapanmayacağından emin olmak içindir. Tamamen şarj oluncaya kadar Android telefonunuzu şarj cihazına takın ve ve ardından güncelleyin.

Android'de Yeterli Depolama Alanı Olmayabilir

Güncellemelerin başarıyla tamamlanması için genellikle daha fazla depolama alanına ihtiyaç vardır. Android telefonunuz güncellenmiyorsa ve depolama alanınız doluysa, kullanmadığınız bazı uygulamaları veya resimler ve videolar gibi büyük dosyaları silin. Bu hamle Android'in güncellenmeme sorununu çözecektir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum