En İyi Samsung Galaxy S20 Ultra Kılıfları





Spigen, OuterBox ve BodyGuardz en iyi telefon kılıflarından bazılarını üretiyor. Galaxy S20 Ultra için de durum farklı değil. Aşağıda bugün Samsung Galaxy S20 Ultra için satın alınabilecek en iyi kılıflar ve kaplar yer alıyor.

Spigen Ultra Hybrid kılıf

Spigen Ultra Hybrid kılıf, patentli Hava Yastığı teknolojisi sayesinde her taraftan mükemmel koruma sağlar. Ağır kamera çarpmasına karşı bile iyi korur. Şeffaf ve mat siyah renklerde geliyor.

Spigen Liquid Air kılıf

Bu kılıf Galaxy S20 Ultra'nıza çift katmanlı koruma sağlar. İnce ama yine de telefonu korumak için yeterli ve çok gelişmiş bir kavrama teknolojisi ile geliyor. Arkadaki desen kılıfa biraz karakter kazandırmakta, böylece amiral gemisi cihazınızı ucuzlaştırmıyor.

Spigen Tough Armor kılıfı

Tough Armor, Spigen'in ünlü bir kılıf serisi ve bu nedenle en çok satanlar arasında. Kasa birden fazla farklı malzemeden yapılmış ve darbe emilimi için bir köpük tabakasına sahip. Ek bir bonus olarak, Samsung Galaxy S20 Ultra ile manzara modunda video izlemek için arkada ayaklığı da var.

Otterbox kılıfları ise biraz daha pahalıdır, ancak S20 Ultra satın aldıysanız, kılıflar ucuza kaçmanız gereken bir şey değildir.

OtterBox Symmetry Series Clear kılıf

İnce bir profile ve telefonunuzun düğmeleri ve kameraları için iyi bir korumaya sahip temel bir şeffaf S20 Ultra kılıfıdır.





Otter + Pop Symmetry Series kılıf $60.95

Bu kılıf her üreticinin sahip olmadığı bir ürün. Entegre PopSocket tutma yeri olan koruyucu bir kasadır. Galaxy S20 Ultra boyutundaki bir telefon için bu hoş bir özellik. Halihazırda ayrı bir PopSocket'iniz varsa, kavrama kısmını kasa ile birlikte gelen tasarımla değiştirebilirsiniz.

OtterBox Defender Series Pro kılıf

Otterbox'ın en dayanıklı S20 Ultra kılıflarından biri. OtterArmor Microbial Defense sayesinde telefonunuzu sadece sudan değil mikroplardan da korur. Kılıf ayrıca ayrı bir kılıf ile birlikte gelir ve kemer klipsi de var.

BodyGuardz Ace Pro kılıf

$34.95

Ace Pro, koruma ve boyut arasında iyi bir denge sunan dumanlı bir kaplamaya sahip şeffaf bir kasadır. Düğmeler, kameralar ve ekranın tamamı yükseltilmiş kenarlar veya kapaklarla korunur.

BodyGuardz Harmony kılıf

$39.95

Harmony kılıfı, siyahtan tamamen şeffafa veya pembeden maviye uzanan bir gradyana sahip. Bunun yanı sıra, koruma açısından Ace Pro ile aynıdır, her iki durumda da telefonun hoparlörlerine toz veya kumun girmesini engelleme özelliği var.

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