



Samsung Galaxy A51 ve Xiaomi Note 8 Pro merak edilen karşılaştırmalar arasında yer alıyor. İki cihaz da benzer fiyat noktasına ve tasarıma sahip. Ancak hangisi daha iyi?

Samsung Galaxy A51 mi Xiaomi Note 8 Pro mu?

Fiyat

Samsung Galaxy A51 ve Xiaomi Note 8 Pro şu anda benzer fiyat noktasına sahip. Ancak Samsung A51 aslında daha düşük fiyatlı bir cihaz. İlk çıkan her telefon gibi fiyatı şu anda yüksek seviyelerde.

Ekran

Bu tarafta cihazlar 6.5 inç ekranla aynı ekran boyutunu sunuyor. Ancak üç fark var. A51'in çentiğinin minik olması oyun ve videolarda daha yüksek görüntü alanı anlamına geliyor. Zira çentiği neredeyse beşte biri kadar küçük.

Çözünürlük tarafında değerler eşit olsa da (1080×2340), A51'in IPS yerine Super AMOLED ile gelmesi özellikle canlı renkli film, video ve oyunlarda biraz daha tatmin edici sonuç vermesini sağlıyor.

Ayrıca Redmi Note 8 Pro'nun 19,5.9 ve Samsung A51'in 20.9 en-boy oranı sunması Note 8 Pro'nun minik oranda daha geniş ekranı olduğunu gösteriyor: Video, film ve dizi keyfi için daha iyi.

Performans

Redmi Note 8 Pro AnTuTu Puanı (v8)'den 294.700 puan alırken Samsung Galaxy A51 185.500 puan alıyor. Note 8 Pro kağıt üzerinde rakibinden %50 daha hızlı. Gerek oyun gerekse arayüz ve web geziniminde Note 8 Pro daha akıcı çalışıyor.

Tasarım

Redmi Note 8 Pro 8.8 mm ve A51 7.9 mm kalınlık sunuyor. Samsung A51 belirgin oranda daha ince ve Note 8 Pro kalın telefonlardan hoşlananlar için ideal değil. Ağırlık tarafında Note 8 Pro 199 gram ve A51 ise 172 gramda. A51 tasarım tarafında kazanıyor.





Note 8 Pro cam kapak ve A51 plastik kapak sunuyor. Cam daha kaliteli olsa da düştüğünde kolayca kırıldığından önemli bir dezavantajı da var.

Pil Ömrü ve Batarya

Note 8 Pro, Galaxy A51 karşısında %20 daha uzun pil ömrüne sahip. Bu da günlük kullanımda, web ve video izlemede cihazın 10 saat yerine 12 saat pil ömrü sunduğunu gösteriyor. İki pil oranı da yüksek (sırasıyla 4500 ve 4000 mAh) ancak Note 8 Pro uzun pil ömrü arayanlar için ideal.

Kamera

Note 8 Pro ana kamerada öndeyken Galaxy A51 ikincil kameralarda rakibini geçiyor. Bu da A51 ile makro, derinlik algısı ve geniş açı çekimlerde daha tatmin edici sonuçlar alacağınızı gösteriyor.

Sonuç

Galaxy A51'in daha küçük çentik, daha hafif ve ince gövde dışında Note 8 Pro'ya karşı avantajı yok. Cihaz daha iyi ikincil kameralar sunsa da sadece kamera için daha güçsüz bir cihaz almak akıllıca değil. Sonuçta Note 8 Pro da gayet iyi fotoğraflar çekiyor.

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