



Android Auto'yu kullanmak için Android Auto uyumlu bir araç radyosuna ve en az Android 5.0 (Lollipop) ve üstü akıllı telefona ihtiyacınız var. Bağlandıktan sonra Android Auto, radyo panelinde kullanılabilir tüm uygulamaları görüntüler. Akıllı telefonunuzu Android Auto'ya bağlamak, bir Bluetooth cihazını arabayla eşleştirmeye benzer. Her şeyden önce araba durmuş olmalıdır. Hareket halindeyseniz, Android Auto ayarları kilitlenir ve telefonu bağlayamazsınız.

Android Auto Nasıl Kullanılır ve Hangi Araçlarda Vardır?

Telefonu Bluetooth ile bağladıktan sonra, Android Auto uygulamasını telefonunuza (Google Play Store'da ücretsiz) yüklemeniz gerekir, kurulumdan sonra telefonunuzu USB üzerinden bağlamalı ve aracın Android Auto ekranını bu şekilde kontrol etmelisiniz. Yeni bir cihazı eşleştirme seçeneği görünecektir, burada akıllı telefonunuzu seçin.

Tüm bunlar çok karmaşık görünse de endişelenmeyin, sonraki bağlantı otomatik olacak.

Android Auto'nun Herhangi bir Maliyeti var mı?

Android Auto Google Play Store'dan ücretsiz olarak edinilebilir. Ek olarak Android Auto'yu destekleyen ücretsiz uygulamalar var, yeni navigasyon hizmetlerini, müzik uygulamalarını indirebilirsiniz.

Hangi üreticiler Android Auto'yu destekliyor?

Alfa Romeo, Fiat, Ford, Honda, Opel, Toyota, Renault ve VAP Group gibi popüler markalar, Android Auto sistemini içeren modeller piyasaya sürerek Android akıllı telefonun otomobilin orta konsoluyla eşleştirilmesine izin veriyor.

Not: Bu özellik tüm yeni araba modellerinde mevcut olmaz. Buna özellikle bakmanız gerekir.





En İyi Android Auto'lar

Pioneer AVH-Z5000DAB

Pioneer Z Serisi yedi inç dokunmatik ekrana sahip. Android Auto ve Apple CarPlay ile Pioneer'in AppRadio Modu'nu destekler. İki akıllı telefona aynı anda bağlanmanıza izin verir ve ikisi arasında seçim yapmak kolaydır.

Ses kontrolü tuşu müziği sessize almanızı sağlar. "Duraklat" diyerek müziği durdurabilir, arama yapacak kişiyi seçebilir ve hatta önemli bir şeyi sesli komutla not edebilirsiniz. Bilgiler telefonda saklanır.

Sony XAV-AX100

Sony'nin bu modeli 6.4 inç ekrana sahip. Bu modelde ses seviyesi düğmesini araç hareket halindeyken kullanmak daha kolaydır ve sesli komut özelliği vardır. Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor ve sürekli güncellemeler alıyor.

Ses kontrolünün hassasiyeti mükemmeldir. Güvenli sürüş için önemli bir konudur.

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