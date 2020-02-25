Arabaya Bluetooth Özelliği Eklemek





Arabaya Bluetooth özelliği kazandırmak için kullanabileceğiniz birkaç seçenek var.

FM Vericileri

FM vericisi satın almak özellikle aux girişi olmayan eski bir arabanız varsa, otomobilinize Bluetooth eklemenin en düşük maliyetli yollarından biridir. Aracınızın çakmağına takılır ve FM frekansı üzerinden sinyal yayar. Örneğin, telefonunuzu 106,3 frekansına ayarlar ve FM vericiyi de bu frekansa alırsanız telefonunuzdan müzik çalmaya başlayabilirsiniz. Birçok FM verici arabanın hoparlöründen görüşme yapmanızı sağlar.

Bluetooth Alıcıları

Bluetooth alıcısı, aracınızın aux girişine takılan bir cihazdır. Bluetooth alıcı bir telefonla eşleştirildiğinde arabanın hoparlöründen müzik çalmaya veya aramaları duymaya başlarsınız. Yukarıda listelenen FM vericisi ile aynıdır. Ancak çalışması için FM frekansın belirlenmesine gerek yoktur. Tek gereklilik aracınızın aux girişi olmasıdır. Birçok model arabada var.

Evrensel Sistemler

Arabaya Bluetooth eklemenin en basit yolu iClever Himbox Plus gibi evrensel bir kittir. Bu bağımsız üniteler dahili bir hoparlör ve mikrofon ile geliyor ve her araçta iş yapıyor. Bu sistemlerin çoğu güneş siperinize takılır veya vantuz ya da bantla istediğiniz yere yerleştirilebilir. Bir büyük avantajı, arabadan arabaya kolay taşınmasıdır.





Ses Üniteleri

Arabanızın ana ünitesini değiştirmek, en iyi Bluetooth ses işlevini isteyenler için iyi bir seçenektir. Sakin bir kafa, kolay bulunur aletler ve birkaç saat ile birçok araba kullanıcısı stereo sistemlerini değiştirebilir.

Piyasada birkaç stereo sistem bulunuyor. En ucuz olanlar bile ahizesiz arama için Bluetooth entegrasyonuna sahiptir. Biraz daha fazla harcama yaparak Bluetooth müzik dinleme, tam akıllı telefon entegrasyonu, SMS mesajlaşma ve sesli komutlar gibi özelliklere erişebilirsiniz. Araca Apple CarPlay veya Android Auto özellikli birimler takmak bile mümkün.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum