



En iyi Android Auto uygulamaları denildiğinde akla gelen birkaç başlıca seçenek var. Aşağıda bu uygulamaları sıraladık.

En İyi Android Auto Uygulamaları

Spotify

Spotify, dünya çapında müzik akışında ilk sırada yer alıyor. En büyük müzik kütüphanesini sunar ve Android Auto ile uyumludur. Başta ücretliyken şimdi ücretsiz olarak kullanılabiliyor ancak reklamlar dahil edildi. Abone olmayanlar bile uygulamanın tadını çıkarabilirler.

Rainwave Android Auto

Rainwave Android Auto uygulaması tamamen video oyunu müzikleri ile ilgili. Android Auto Rainwave'de beş farklı istasyon arasından seçim yapma şansınız var. Remix, chiptune veya oyun müziği seçme seçeneğiniz bulunuyor. Müziği derecelendirebilirsiniz.

iHeartRadio

Bu harika uygulamaya geçtiğinizde binlerce canlı ücretsiz müzik, radyo ve podcast istasyonu edinirsiniz. Herkesin aradığını bulmasını kolaylaştırmak için ruh hali, etkinlik ve on yıl gibi kategoriler var. Top 40, Pop, Hip Hop, EDM, Rock, Alternatif vb. diğer müzik türleri arasında.

Audible

Sürüş sırasında müzik yerine sesli kitap dinlemeyi seviyorsanız aradığınız uygulama bu. Abonelikle çalışır ve yeni başlayanlar için ücretsiz deneme süresi vardır. Amazon hesabınızla oturum açabilir ve ücretsiz sesli kitap dinlemeden faydalanabilirsiniz. Arabada sesli kitap dinlemek için mükemmel bir uygulama.

Google Haritalar

Google Haritalar çok popüler bir uygulamadır. Çoğu akıllı telefonda bulunur. Basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve Android Auto'da da çalışır. Android Auto'da haritaları aç'a dokunursanız Google Haritalar'ı başlatırsınız.





WhatsApp

Yeni mesajları dinlemek ve konuşarak cevap vermek mümkün. Bunun için herhangi bir düğmeye basmanıza gerek de yoktur. Android Auto'ya özel birçok sesli komut özelliği var.

Facebook Messenger

Messenger'da bildirim aldığınızda OYNAT düğmesine basabiliyor ve mesajı dinliyorsunuz. "Şu anda araba sürüyorum" gibi bir kısa mesaj hazırlayabilir ve tek dokunuşla gönderebilirsiniz. Ayrıca Android Auto uygulamasından gelen iletileri duyabilir ve yanıtlayabilirsiniz. Messenger araba sürücüleri için işleri çok daha kolay hale getirir.

Hangouts

Hangouts, sesi kullanarak mesaj göndermek ve yanıtlamak için kullanılır. Sadece "tamam Google" diyebilir veya mikrofon düğmesine basabilirsiniz.

Hangouts'ta iletilen mesajları göndermeden önce Android Auto kaydedilen mesajları tekrarlar ve hataları düzeltmeye yarar. Kullanıcı arayüzü çok basit ve işlevseldir.

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