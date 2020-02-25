



Huawei P40 serisinin Mart ayında geleceğini zaten biliyorduk, ancak şimdi daha bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Zira bugünkü Mate Xs lansman etkinliği sırasında Richard Yu, yaklaşan P40 serisi amiral gemilerinin 26 Mart'ta Fransa'nın Paris kentinde çıkış yapacağını doğruladı.

Huawei P40 26 Mart'ta Çıkıyor

Huawei'in bir sonraki amiral gemisi telefonlarını çevreleyen çok sayıda sızıntı ve söylenti gördük, bu yüzden elimizde halihazırda bazı özellik bilgileri var. 10x optik zoom'lu periskop telefoto lensin bulunduğu beş kameralı sistemin olduğu P40 Premium Edition dahil üç P40 modeli görmeyi bekliyoruz.

P40 Pro, 52MP ana kamera, 40MP sinema lens ve 8MP telefoto modülünün yanı sıra 5x optik zoom ile etkileyici bir 125mm telefoto lens sunacak.

Diğer yandan normal P40, Pro modeliyle aynı üç kamerayla gelecek ve 3x optik zoom periskop sunacak.





Üç modelin her ikisi de teorik olarak 1.200 Mbps'ye varan hızlara çıkabilen Wi-Fi 6+ bağlantısı ile birlikte geliyor. Buna ek olarak, tüm P40 modelleri çift modlu 5G bağlantısını destekleyecek. Büyük etkinliğe bir aydan daha uzun bir süre var ve etkinliğe yaklaşan günlerde P40 serisi hakkında daha fazla özellik bilgisi edinmeyi bekliyoruz.

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