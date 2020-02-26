



Apple iPhone XR, 2019'un en popüler telefonu oldu ve hem öncülünden hem de halefinden büyük bir farkla daha fazla sayıda sattı. Veriler Omdia'dan geliyor. Apple, geçen yıl 46.3 milyon iPhone XR ve 2018'de 23.1 milyon iPhone XR sattı.

2019'un En Çok Satan Telefonları Açıklandı

Yeni orta sınıf iPhone olan iPhone 11, 2019'da 37,3 milyon sattı. Böylece en çok satan ikinci telefon oldu ve iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X'in 2018'deki satış rakamlarını geçti. Apple'ın toplam satışı üst üste ikinci yıl düşüş yaşadı (2019'da %4.6 ve 2018'de %5.1 düştü).

Omdia bunu, Apple ürünlerinin artan fiyatlarına bağlıyor. 2019'un iPhone 11'inin 2016'nın iPhone 7'sinden 50 $ daha pahalı olduğu görüldü. Tam donanımlı amiral gemisi için de maksimum fiyat oldukça çarpıcı bir şekilde arttı – bir iPhone 7 Plus için bu 970 dolarken 11 Pro Max için 1.450 dolar oldu. Sadece üç yılda 480 dolarlık bir artış.

Samsung, 30.3 milyon adet satan giriş seviyesi Galaxy A10 ile üçüncü sırayı aldı. Galaxy A50 ve A20 ilk 5'te yer aldı. Samsung'un 2019 amiral gemisi akıllı telefonları ilk 10'a giremedi, Galaxy S9 ve S9+ 2018'de sırasıyla 7. ve 8. oldu.





Xiaomi, Samsung ve Apple dışındaki 2019'da en çok satış yapan tek marka oldu ve bunu Redmi Note 7 sayesinde başardı (2018'de Huawei P20 Lite ile aynı şerefe sahipti). Redmi Note serisi, Omdia'nın belirttiği üzere, 2017 ve 2018'de 10 milyon sevkiyattan 2019'da 16.4 milyona kadar yükseldi.

Samsung'un Galaxy Note10+ 5G'si 2.6 milyon sattı ve bunu 2.5 milyon ile Huawei Mate 30 Pro 5G izledi. Samsung, 5G telefonların %49'unu, Huawei %27'sini, Vivo %12 ve Oppo %5'ine sahip.

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