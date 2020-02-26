



Xiaomi alt markası Black Shark, 3 Mart'ta bir sonraki cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu nedenle, Black Shark 3 ile ilgili sızıntılar son birkaç haftadır yoğunlaşıyor ve bugün her mobil oyuncunun aklını uçuracak bir benchmark sonucunun haberini alıyoruz.

AnTuTu'da Rekor Kıran Telefon: Black Shark 3

Black Shark 3 (ya da daha doğrusu, cihazın prototipi) popüler AnTuTu benchmark testine alındı ve bu performans testinde 620.952 puan alarak hayranlık uyandırdı. Benchmark uygulaması tarafından şimdiye kadar kaydedilen en yüksek puan oldu ve Black Shark 3'ün kesinlikle her oyuncunun rüya telefonu olduğunu kanıtlamış oldu.

Önceki sızıntılara, söylentilere ve teaser'lara göre, Black Shark 3, Snapdragon 865 yonga setini 5G desteği ile sunuyor. Oyunculara özel olarak hazırlanan bu telefonda 16GB'a kadar RAM, 120Hz yenileme hızına sahip bir QHD dokunmatik ekran ve 65W hızlı şarjlı 5.000 mAh bir pil bulunuyor. Bu pil, kutudan çıkan şarj cihazı ile 38 dakika içinde tamamen dolmuş oluyor.





Black Shark 1 ve Black Shark 2 ne yazık ki Türkiye'ye getirilmedi. Umarız Black Shark 3 ile durum değişir ancak henüz hiçbir ihtimal bunu göstermiyor.

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