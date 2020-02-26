



TikTok nedir ve ne için kullanılır? Bugün kazandığı hızlı popülarite ile Facebook ve Instagram'ı kıskandıran en son sosyal ağ TikTok'un ne olduğunu ve ne için kullanıldığını açıklayalım.

TikTok Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Sosyal ağların son derece popüler olduğu şu zamanlarda yeni bir sosyal ağın daha çıktığını duymak şaşırtıcı gelmeyebilir. Ancak bu kez Çin'den geldi ve herkes için bir sürpriz oldu. TikTok şu anda sosyal ağ sektörünün büyük isimlerinden biri.

Hem iPhone hem de Android telefonlar için dünya çapında bir milyardan fazla indirmeye sahip. Facebook ve Instagram gibi diğer popüler uygulamaların indirme rakamlarını aşmayı başaran bu yeni uygulama, dünyadaki milyonlarca kullanıcının görsel-işitsel yaratıcılığını tetikliyor. Ancak bu büyüme arkasında elbette Çin'in bir milyarı aşan nüfusu var.

TikTok'un ana işlevi müzikli videolardır. TikTok nedir ve ne için kullanılır derseniz, TikTok, kullanıcıların arka plan müziği ile dans ettikleri, şarkı söyledikleri veya oynadıkları birkaç saniyelik videolarla dolu bir uygulamadır ve elbette en yaratıcı videoların en çok beğeni aldığı bir platformdur.

O günün en popüler şarkılarını seçebilmenin yanı sıra, kullanıcılar koreografilerini daha şaşırtıcı hale getirmek için basit bir video düzenleyiciye de sahipler.

En İyi Özelliği Filtreler

TikTok yapay zeka ve artırılmış gerçeklik işlevleri ile geliyor. Bu sayede arkadaşlarınızla inanılmaz videolar oluşturabiliyorsunuz.





Kullanıcılar çoğu zaman orijinal koreografiler oluşturmaya çalışıyor ve trendleri veya challenge'ları takip ediyor. Böylece o günün ana stilini veya dansını yansıtan videolar yapmaya çalışıyor.

TikTok Yasal Sorunları

TikTok ağının kullanıcı kitlesinin çoğu 13 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Kullanıcıların verilerini ebeveynlerinin rızası olmadan izinsiz olarak toplayan TikTok bu nedenle yaklaşık 5,7 milyon dolar para cezası ödedi.

Bu para cezası, ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından bir çocuk mahremiyeti vakası için belirlenmiş en yüksek para cezasıdır ve üç yıl önce TikTok'u geliştiren Çinli şirket olan Musical.ly tarafından ödenmek zorunda kaldı.

TikTok artık kullanıcılar tarafından yüklenen videoları Çin Komünist Partisi kurallarına göre sansürlüyor.

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