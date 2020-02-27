Google, Huawei ile Çalışmak İstiyor





Google'ın ABD hükümetiyle Huawei'in Mobil hizmetlerini kullanmaya başlaması için yeniden bir muafiyet başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Huawei, Mayıs 2019'dan bu yana ABD'nin tüzeller listesinde yer alıyor. Yani ABD'ye ve ABD teknolojisinin olduğu mallara erişimden yoksun bırakıldı. Buna, ABD hükümeti tarafından aksi söylenmediği takdirde Google'ın Mobil Hizmetleri de dahildi. Microsoft, istisnai izin verilen tek şirketti ve Huawei ile çalışmaya devam etti.

Eğer Google'a da benzer bir muafiyet verilirse, Huawei mevcut cihazlarını Google Mobil Hizmetleri ile hemen güncelleyebilir. Yani Play Store, Haritalar, Fotoğraflar, YouTube ve Gmail gibi uygulamalar ve hizmetler Huawei'in Android akıllı telefonlarında çalışabilir.

Şu anda Huawei'in GMS alternatifi olarak kendi Huawei Mobil Servisleri var, ancak HMS hala oldukça sınırlı ve GMS için tam teşekküllü bir yedek olarak görülmüyor.





Bazı kullanıcılar, Google Hizmetleri'ni Huawei cihazlarına yan yöntemlerle yüklemeyi başardı ancak Google, potansiyel bilgisayar korsanlarının sahte Google uygulamaları oluşturması ve kullanıcıların cihazlarını tehlikeye atmasını istemiyor ve Huawei kullanıcılarını buna karşı uyardı.

Google'ın Huawei ile çalışmak için bir muafiyet alıp almayacağı veya ne zaman olacağı belirsizliğini koruyor.

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