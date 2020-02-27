



Gittikçe daha fazla sayıda orta sınıf akıllı telefon 64MP sensörler kullanmaya başlıyor ve Mediatek bugün bu geleneği sürdüreeck yeni bir yonga setini tanıttı. Helio P95 SoC, Tayvanlı üretici tarafından açıklandı – Helio P90 ile aynı CPU, GPU ve diğer genel özelliklere sahip olan P95'te bu kez daha iyi AI var.

Mediatek Helio P95 Yonga Seti Daha İyi AI ve Kamera Desteği Sunuyor

Mediatek'e göre, akıllı telefonlarda AI testleri yapan ETHZ kıyaslama puanları P95'in Helio P90'dan yüzde 10 daha yüksek puan aldığını gösteriyor.

Helio P95 Helio P90 İşlemci TSMC 12 nm FinFET TSMC 12 nm FinFET CPU 2x Cortex-A75 @ 2.2 GHz

6x Cortex-A55 @ 2GHz 2x Cortex-A75 @ 2.2 GHz

6x Cortex-A55 @ 2GHz GPU IMG PowerVR GM 9446 @ 970 MHz IMG PowerVR GM 9446 @ 970 MHz Fotoğraf 24+16 MP / 64 MP @ 30fps 24+16MP / 48MP @ 30fps Ekran 2520 x 1080 (Full HD+) 25:9 2520 x 1080 (Full HD+) 21:9 Modem Cat 12 DL / Cat 13 UL, 4×4 MIMO, 3CA, 256QAM Cat 12 DL / Cat 13 UL, 4×4 MIMO, 3CA, 256QAM Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

64 kameraları desteklemenin yanı sıra, yeni yonga seti, akıllı telefon şirketlerinin bu özellikleri uygulamak istemeleri koşuluyla, karedeki 5 kişinin poz takibi, tam vücut avatar AR'ı, 3D poz takibi ve çoklu nesne ve sahne optimizasyonu ve tanıma dahil olmak üzere daha fazla AI özelliği getiriyor.





Mediatek, şirketlerin Helio P95'li bir telefon çıkarmalarının ne kadar zaman alacağını söylemedi ancak P90 ile ne kadar özdeş olduğunu düşünürsek muhtemelen uzun sürmeyecek.

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