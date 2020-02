Bir ay önce NVIDIA, eski SHIELD TV modeli için, yeni uzaktan kumandası için destek ekledi. Ancak, güncelleme biraz garip şekilde yeni NVIDIA SHIELD TV modelleri için mevcut değildi.

NVIDIA SHIELD TV (2019) Yeni Oyunlar ve Kontrolcü Desteği Kazandı

Bugün NVIDIA, 2019 SHIELD TV için aynı güncellemenin artık mevcut olduğunu duyurdu. Güncelleme, Plex uygulamasını iyileştiriyor ve 1.000 saatten fazla film ve TV şovu sunan premium abonelik akış hizmeti olan BET+'ı ekliyor.

Ayrıca Jack Box Party Pack 6, Asphalt 9 ve Brick Breaker gibi yeni oyunlar da eklendi. GeForce Now kullananlar için aşağıdaki oyunlar eklendi ve ücretsiz olarak oynanabiliyorlar: Cuisine Royale, Darksiders: Genesis, Deliver Us the Moon: Fortuna ve AVICII Invector.





Son olarak, SHIELD Experience Upgrade 8.1.1, yeni XBOX Elite 2 denetleyicisini ve kullanıcıların Channels DVR uygulaması aracılığıyla NAS sürücülerine içerik kaydetmelerini sağlayan yeni bir seçenek sunuyor. Artık öncelikli erişim ve uzatılmış oturum süreleri sunan GeForce Now Founders üyeliğine ücretsiz yükseltme yapabileceğinizi de unutmayın.

