



Bu yılın başlarında bir Oppo yöneticisi, ilk Oppo akıllı saatin tasarımını gösteren resmi görüntüsünü ortaya çıkardı. Bugün akıllı saatin gerçek fotoğrafı paylaşıldı ve Google'ın Wear OS'ini çalıştıracağı ve Oppo tarafından geliştirilen bir arayüzle geleceği ortaya konuldu.

Oppo Akıllı Saati Google Wear OS ile Göründü

Sızıntıyı yapan kişiye göre, saatin agresif bir fiyat etiketi olacak ve boyut olarak çok büyük olmayacak. Giyilebilir cihazın EKG sensörü olması muhtemel, ancak şirket yetkilileri henüz bu konuda sessiz.

İlk Oppo akıllı saatinin 6 Mart'ta Find X2'nin küresel çıkış yapacağı lansmanda tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Başlangıçta uygun fiyatlı saatin biraz daha erken gelmesi planlanmıştı, ancak MWC 2020'nin iptal edilmesi nedeniyle Çinli üretici saati ileri bir tarihe ertlemek zorunda kaldı.





Bakalım uygun fiyatlı akıllı saatler segmentinde Oppo, Xiaomi'ye ne kadar meydan okuyabilecek.

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