



Black Shark 3 serisi oyun telefonları 3 Mart'ta geliyor ve hızlı yaklaşan duyuru tarihi ile artık daha fazla özellik bilgisi ile karşılaşıyoruz. Black Shark 3 Pro'nun en son videosu, bir çift yerleşik mekanik omuz düğmesine işaret etti.

Black Shark 3 Pro'da Mekanik Omuz Tuşları Olacak

Oyun telefonlarında kapasitif omuz tetikleyicilerini zaten gördük, ancak bir şirket ilk kez daha hassas kontroller ve üstün geri bildirim sunmak adına mekanik bir çözüme yöneliyor.

Tuşlar kullanılmadığında cihazla aynı hizada oturuyor gibi görünüyor. Resmi Black Shark Weibo hesabından yapılan gönderiye göre, her düğme 21 mm uzunluğunda olacak ve 1,5 mm hareket uzunluğuna sahip olacak. Şirket, butonların bir milyondan fazla basışa dayanabileceğini iddia ediyor.

Black Shark 3 Pro ve normal Black Shark 3 120Hz ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 16GB'a kadar RAM ve 65W hızlı şarj ile gelecek. Pro varyantı 5.000 mAh bataryaya sahip olacakken, vanilya modelinin 4.720mAh pil ile gelmesi bekleniyor.





Her iki telefon da arkaya takılan manyetik bir şarj çözümü ile gelecek. Her zamanki gibi, tanıtıma dek daha fazla Black Shark 3 özelliği ile karşılaşabiliriz.

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