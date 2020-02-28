



Çok sayıda fotoğraf çektikten sonra bazen aradığınız özel bir fotoğrafı bulmakta güçlük çekersiniz. Bu fotoğraf özel bir kişi veya belirli bir eşyaya adanmış olabilir. Binlerce fotoğraf arasından tek bir fotoğrafı bulmak zaman alıcı olacaktır. Ancak endişelenmenize gerek yok, iPhone ve iPad için Fotoğraflar uygulamasında insanları, hayvanları, yerleri ve diğer her şeyi aramanın yolları var: Hatta "kedi" veya "tepe" gibi etiketlenmemiş şeyleri de arayabilirsiniz. İşte iPhone ve iPad için Fotoğraflar uygulamasında bir görüntü için arama yapmanın yolu:

iPhone'da Belirli Bir Fotoğrafı Kolayca Bulmak

Aşama 1:

iPhone veya iPad'inizde Fotoğraflar uygulamasını açın.

Aşama 2:

Ekranınızın sağ alt köşesindeki Ara simgesine basın.

Aşama 3:

Arama ekranından şu filtrelere göz atmayı seçebilirsiniz: Anlar, Kişiler, Yerler, Kategoriler, Gruplar.

Alternatif olarak, belirli bir hayvanı, kişiyi, yeri veya resmini aradığınız şeyi bulmak yazmak için onun adını ekranın üst kısmındaki Arama Çubuğu'nu girebilirsiniz. Fotoğraf iPhone veya iPad cihazınızda aranmaya başlar.





Siri asistanı da aynı zamanda doğum gününüzde veya annenizle o sevimli yemeği yediğiniz zaman çektiğiniz fotoğrafı aramak için de çok yararlıdır.

Evet, Siri'ye bulmak istediğiniz fotoğrafı sözlü olarak iletebilir ve şanslıysanız olumlu bir cevap alırsınız.

"Hey Siri, doğum günü fotoğrafımı bul" gibi.

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