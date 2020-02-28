



iOS ve iPadOS'un ana ekranına tek dokunuşla erişmek istediğiniz bir web sitesini kaydedebilirsiniz. Web sitesi uygulama ikonu olarak ana ekranınızda görünür.

iPhone'da Web Site Kısayolunu Ana Ekrana Kaydetmek

Akillitelefon.com gibi bir web sitesine hızlı erişim için iPhone veya iPad'in ana ekranına sitenin bir kısayolunu ekleyebilirsiniz:

iPhone veya iPad'de Safari'yi açın

Ana ekrana eklemek istediğiniz web sitesine gidin

Paylaş simgesine dokunun, üstünde ok bulunan bir kutu gibi görünür

Paylaşım seçenekleri listesinde "Ana Ekrana Ekle" yi seçin

Ana ekranda görünecek web site simgesine ad verin ("AkilliTelefon.com" gibi) ve "Ekle" ye dokunun

Yeni oluşturulan web sitesini simge olarak bulmak için iPhone veya iPad'in ana ekranına dönün

Eklenen ana ekran web sitesi simgesini Dock dahil olmak üzere istediğiniz herhangi bir yere taşıyabilirsiniz. Bu web site kısayol ikonlarını diğer uygulamalar gibi uzunca dokunup kaldırabiliyorsunuz.





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