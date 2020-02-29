



Apple yeni bir watchOS güncellemesi ile "Hey Siri" deme ihtiyacını ortadan kaldıran veya kişisel asistanı etkinleştirmek için digital crown koluna basma zorunluluğunu bitiren yeni bir Siri özelliğini getirdi.

Apple Watch'un hareketlerinizi algılama yeteneği sayesinde sadece bileğinizi kaldırabilir ve doğrudan Siri ile konuşabilirsiniz.

Apple Watch'ta Konuşmak İçin Kaldır Nasıl Açılır veya Kapatılır?

Bu yeni işlevselliği etkinleştirmek için Apple saatinizde sadece küçük ve hızlı bir ayar yapmanız gerekir. Konuşmak İçin Kaldır özelliği yalnızca Apple Watch Series 3 ve sonraki sürümlerde mevcut. Bu nedenle, bu özelliği bulamazsanız, Apple sizi artık değerli bir müşteri olarak görmüyor demektir.

"Hey Siri" demeyi bırakmak ve digital crown koluna basma işlemine son vermek istiyorsanız, aşağıdaki talimatları izleyin:

İlk olarak Apple Watch'unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın

"Genel" seçeneğini seçin.

"Siri" bölümüne gidin ve üzerine basın.

Daha önce etkinleştirmediyseniz "Konuşmak için kaldır" işlevini etkinleştirin.

Şu andan itibaren, "Konuşmak için kaldır" işlevini kullanmak istediğinizde bileğinizi yüzünüze yükseltmek ve Siri'ye ne istediğinizi söylemeniz yeterlidir.





Bu özellik, akıllı saatinizin ekranını kontrol etmek veya mevcut herhangi bir uygulamayı kullanmak için bileğinizi kaldırmaktan biraz farklıdır, çünkü kolunuzu daha uzun şekilde kaldırmanız gerekir. Yani Apple akıllı saatinizi bir anlamda ağzınıza getirmeniz gerekir. Böylece tam olarak ne yapmak istediğinizi Siri'ye iyice duyurmuş olursunuz.

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