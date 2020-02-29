



Apple Watch hayatınızı kolaylaştırmak için var. Örneğin, yoğun bir iş gününün ardından veya güne başlamadan önce egzersiz yapmaya başladığınızda Apple Watch bunu otomatik olarak algılar. Ancak Apple Watch'ın size egzersizleri anımsatmasından hoşlanmıyorsanız, bu bildirimleri can sıkıcı buluyor olabilirsiniz. Ayrıca Apple Watch'un daha eski bir modelini kullanıyorsanız, bu özellik pil ömrünüzü azaltabilir. Neyse ki özelliği kolayca devre dışı bırakıyorsunuz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki adımlarla devam edin.

Apple Watch'taki Otomatik Antrenman Anımsatıcısını Kapatmak

Öncelikle Apple Watch'unuzdaki Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ardından, Genel seçeneğine ve ardından Egzersiz'e dokunun.

Bu ekranda Başlangıç ve Bitiş Egzersiz Anımsatıcısını devre dışı bırakabilirsiniz.

Hepsi bu kadar. Antrenmanlara başlarken veya bitirirken artık Apple Watch saatinizde otomatik anımsatıcı bildirimleri görmeyeceksiniz.

Bu anımsatıcılar bazen sinir bozucu olabilse de, artık antrenmanı Antrenman uygulaması aracılığıyla elle başlatmanız gerekecek. Ancak bu işlemi aynı zamanda Siri'yi kullanarak da başlatabilirsiniz. Siri'ye "Koşuya başla" gibi bir komut verin, saatiniz Antrenman uygulamasını başlatacak ve antrenmanları izlemeye başlayacak. Bu işlem watchOS 5'te biraz daha hızlıdır, çünkü Siri digital crown üzerinden çağrılabilir.





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