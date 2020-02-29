



Bütçe dostu uygun fiyatlı Galaxy A10, geçen yıl dünya çapında en çok satan akıllı telefonlardan biri oldu. Şimdi, Samsung, orijinali kadar popüler olma potansiyeli olan, birkaç önemli yükseltmeye sahip bir halefi piyasaya sürüyor.

En popüler uygun fiyatlı telefonun halefi Galaxy A11'in Özellikleri

Android Headlines tarafından elde edilen bir basın render'ı yaklaşan Galaxy A11'i gösteriyor. Oldukça büyük bir çene ile eşleştirilmiş 6.4 inçlik Infinity-O ekrana ve 8 megapiksel selfie sensörü için küçük bir deliğe sahip.

İddialara göre Galaxy A11, Samsung'un kendi Exynos 7 serisi yonga setlerinden biri, bütçe olduğundan 3GB RAM ve ciddi ölçüde etkileyici 128GB genişletilebilir dahili depolama ile geliyor ancak sonuncusu henüz doğrulanmadı.

Telefonun arka kısmına geçildiğinde büyük bir 4.000mAh batarya mevcut. Bataryayı gizleyen kapak plastik yapıda. Ayrıca 13 megapiksel ana sensör, özelliği belirtilmemiş 5 megapiksel kamera ve daha iyi bokeh efekti için 2 megapiksel derinlik sensörü var. Dolayısıyla A11 üçlü kamera düzenine sahip.





Samsung'un lansmandan hemen sonra Galaxy A11'i piyasaya sürmesi bekleniyor, ancak o tarih henüz açıklanmadı. Galaxy A10 ülkemizde de bolca satıldı ve dolayısıyla A11 Türkiye'de de çıkış yapabilir.

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