



Redmi Note 8 Pro, bir süredir en son MIUI 11'i çalıştırıyor ve Çin hariç dünyanın her yerinde Android 9 Pie'a sahipti. Aylardır küresel Redmi Note 8 Pro modelleri için Android 10'a yönelik bir güncelleme üzerinde çalışılıyordu ancak bazı nedenlerden dolayı kullanıma sunulması çok uzun sürdü.

Redmi Note 8 Pro Android 10 Güncellemesi Alıyor

Son on yılın belki de en iyi orta sınıf telefonu olan Redmi Note 8 Pro şimdi Çin dışındaki ilk ülkede Android 10 aldı. Pakistan'da çıkan güncellemenin Türkiye gibi diğer pazarlara gelmesinin ne kadar süreceği belli değil – ama en azından artık Çin ile sınırlı değil.

Android 10 güncellemesi 1.9 GB boyuta sahip ve MIUI 11 v.11.0.2.0.QGGEUXM ile geliyor. Bununla birlikte, Şubat 2020 güvenlik yamasını ve ayrıca genel sistem güvenliğini ve bazı ülkeler için sunulan bir güvenli ödeme uygulamasını getiriyor.





Yapı sürümündeki "EU", bunun Redmi Note 8 Pro'nun Avrupa'ya bağlı küresel modelleri için çıkartılan bir güncelleme olduğunu ima ediyor. Yani Türkiye gibi Avrupa pazarlarındaki cihazların Android 10 alacağına artık şüphe yok.

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