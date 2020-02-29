



Samsung'un müşteri destek birimi geçmişte Galaxy S8 ve / veya Note 8'in Android 10'a güncelleneceğini söylese de, Güney Koreli şirket bu iki amiral gemisinin Android 9'un ötesinde yeni bir OS güncellemesi almayacağını doğruladı.

Samsung Galaxy S8 ve Note 8 Android 10 Almayacak

Samsung yetkililerinin müşterilere yanıltıcı bilgiler iletmesi bir yana dursun, böylesine performanslı cihazların Android 10 almayacağı gerçekten kimsenin aklına gelmezdi. Her ne kadar üç yıl önce piyasaya sürülmüş olsalar da bugün S8 ve Note 8'den daha eski ve daha yavaş cihazların Android 10 aldığı düşünüldüğü durum pek açıklanabilir değil.

SamMobile tarafından paylaşılan raporda Samsung'un Galaxy S8 ve Note 8'in Android 10 ve One UI 2.0 arayüz güncellemelerini almayacağı doğrulandı. Elbette her iki telefonda hala güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek, ancak bu modeller için artık heyecan verici başka bir gelişme olmayacak.





Üç yıldan uzun bir zamandır yeni bir telefona geçmek için çok az nedenin olduğu günümüz akıllı telefon marketinde S8 ve Note 8 amiral gemilerini kullanan on milyonlarca insan olduğuna şüphe yok. Android 10 kullanmak isteyenler artık daha yeni bir telefona yükseltmek zorunda kalacak. Ne yazık ki, Android dünyasında işler böyle yürüyor.

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