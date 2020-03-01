



Bazı Android 10 kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği bir özellik olan sistem tercihine göre koyu modun otomatik olarak açılıp kapanması işlevi şimdi Play Store ayarlarında keşfedildi.

Play Store'da Koyu Modu Otomatik Olarak Değiştirmek

Özellik henüz tüm cihazlarda yok. Bununla birlikte, kullanıcılar tarafından belirtildiği üzere bir takım cihazlarda şimdiden kullanılmaya başlandı. Android 10'un sistem genelinde koyu mod özelliğinin gayet iyi çalışmasına rağmen, Play Store mağazası koyu tema için uygulamaya özel destek sunmayan birkaç büyük Google uygulamasından biriydi.

Özelliğin resmi çıkışı gerçekleştiğinde, Play Store artık telefonunuzdaki tercihlere göre otomatik olarak beyaz ya da siyah arka plan ile görünebilecek. Koyu mod gözleri daha az yorması ve göz sağlığını koruması yönüyle kullanıcılar arasında giderek daha fazla popülerleşiyor. Dolayısıyla biz de olabildiğince koyu modlu uygulamalara dair gelişmelere yer veriyoruz.





Özellik şimdilik uygulama sürümüne bakılmaksızın rastgele şekilde sunuluyor gibi görünse de, yalnızca Android 10 cihazlarda kullanılabilir olduğu anlaşılıyor. Pie ve daha eski sürümler için destek verilip verilmeyeceği hala bilinmemekle birlikte, muhtemelen yalnızca daha yeni işletim sistemine sahip cihazlar hedeflenecek. Sadece beklememiz ve görmemiz gerek.

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