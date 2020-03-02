



Google Sanat ve Kültür platformu, 2011'den bu yana, sanat eserlerinin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin bulunduğu halka açık müzelerdeki kültürel bilgiye erişim sağlayarak kullanıcıların sanat galerilerini sanal olarak gezmelerine, sanatı keşfetmelerine ve kendi sanal koleksiyonlarını derlemelerine olanak sağlıyor. Platform ayrıca rehberli turlar sunuyor. Google şu anda 70 ülkede 1200'den fazla müze, galeri ve kurumla çalışmakta.

Google, Antik Mağara Resimlerini AR ve VR ile Keşfetmenizi Sağlıyor

Bununla birlikte, platformdaki diğer birçok sergiden farklı olarak, bu sefer Google farklı bir şey sunuyor – kullanıcılar şimdi bir mağara sergisini AR ve VR ile görselleştirebiliyor; yani sadece fotoğraf veya video yoluyla değil. Bu özellikle etkileyici çünkü resimlerin bulunduğu Fransa'daki Chauvet mağarası, hassas, tarih öncesi doğası nedeniyle halk tarafından erişilemez durumda. Yani, orada olsanız bile, içeri girip mağaraları görmenize izin verilmiyor. Bununla birlikte, Google şimdi size antik mağara resimlerini keşfetmenin bir yolunu sunuyor.

Chauvet mağarasının duvarlarındaki resimler dünyanın en eski sanat eserleri arasındadır. Mağarada 12 istasyon var. Her biri fresklerin ve diğer mağara resimlerinin 3D AR modellerini görüntülemenizi ve bunlarla etkileşime girmenizi sağlıyor.

Aşağıdaki YouTube videosunu izleyerek VR veya AR uyumlu bir cihazınız olmasa bile, genel tarih öncesi sanat sergisine koltuğunuzdan göz atabilirsiniz:





"Anonymous Cavewoman" takma adı altında bir yazar tarafından yayınlanan Google'ın duyurusunda, sizi mağaranın bazı sergilerine götüren birçok ilginç bağlantıya erişebiliyorsunuz.

Tura katılmak için uygulamayı indirebilir ve ardından videolara ve çeşitli VR ve AR modellerine erişmeye başlayabilirsiniz.

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