



LG, yeni koronavirüs COVID-19'dan etkilenen en son teknoloji şirketi oldu. Joongang Ilbo'ya göre, teknoloji firması, yakındaki bir bankanın çalışanında ortaya çıkan yeni koronavirüs vakası nedeniyle Güney Kore'nin Gumi şehrinde bulunan ekran modülü fabrikasını kapattı. Fabrikanın kendisi virüsten doğrudan etkilenmese de LG, çalışanlarının sağlığına öncelik vermek için fabrikayı üç gün boyunca kapatmaya karar verdi.

LG Corona Virüs Nedeniyle Ekran Fabrikasında Üretimi Durdurdu

Tesisin TFT tabanlı LCD ekranların üretimine odaklandığı bildirildi, ancak kısa kapatma kararının şu ana kadar herhangi bir cihazın piyasaya sürülmesini veya üretimini etkilemediği görülüyor. Fabrikanın 3 Mart Salı günü normal işletime dönmesi planlanıyor. Bu sürenin uzatılma ihtimali de var.

Fabrikanın kapatılmasına ek olarak LG, çalışanların güvenliği için dezenfektan ve maskelerin sağlanması ve hızlı yayılan salgınla mücadele edilmesi için tesislerine kızılötesi kameralar yerleştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi ek önlem aldığı bildirildi.





LG, koronavirüs endişeleri nedeniyle bu tür durdurma kararları alan birkaç teknoloji şirketinden biridir. Apple ve Samsung gibi büyük oyuncular da fabrikalarını kapatmaya ve sağlık endişeleri üzerine üretimde gecikmelere maruz kaldı.

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