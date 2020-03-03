



Prime Video uygulamasını zaten yüklediyseniz, Android cihazlarda Amazon Prime videoları izlemek için uygulamayı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki adımlarla devam edebilirsiniz.

Android'de Amazon Prime Video İzlemek

Herhangi bir Android telefonda veya tablette Play Store mağazasına dokunun.

"Amazon Prime Video" araması yapın.

Doğru uygulamayı bulduktan sonra Yükle'ye dokunun.

Uygulama telefonunuza veya tabletinize indirilir ve yüklenir.

Uygulamayı indirdikten sonra, uygulamayı başlatmak için kurulum ekranından Aç'a dokunun veya telefonunuzda veya tabletinizde home düğmesine basın.

Adımlar

Artık geniş Amazon Prime kütüphanesinden hemen video izlemeye başlayabilirsiniz. Adımlar:

Telefonunuzda veya tabletinizde Prime Video uygulamasını bulun.

Amazon hesabınızla giriş yapın.

Hemen izlemeye başlamak için ana ekrandan izlenecek videoları seçebilir veya Prime aboneliğinize dahil olan videoları görüntülemek için ana başlık altındaki Prime sekmesine dokunabilirsiniz. Ayrıca Prime aboneliğinize dahil olmayan diğer birçok içeriği arayabilir, kiralayabilir veya satın alabilirsiniz.

İzlemek istediğiniz filmin, dizinin veya videonun görüntüsüne dokunun, ardından Şimdi İzle'ye dokunun.

Amazon Prime Videosunu Çevrimdışı İzleyin

Uçakla seyahat ediyorsanız veya veri bağlantısına erişiminiz yoksa, Prime ile birlikte gelen hemen hemen tüm videoları çevrimdışı olarak izlemek için indirebilirsiniz.

İndirme seçeneği yalnızca abonelik için ödeme yapan Prime üyeleri için kullanılabilir. Ortak Prime erişimi olan hanehalkı üyeleri tarafından kullanılamaz.





İndirmek istediğiniz Prime videosunu bulun. Bu video Amazon Prime üyeliğinizin kapsadığı bir video olmalıdır.

Video simgesine dokunun.

İndir'e dokunun.

İstediğiniz indirme kalitesini seçin. Kalite ne kadar yüksek olursa, telefonunuzda veya tabletinizde daha fazla depolama alanı gerektirir.

İzlemeye hazır olduğunuzda, Prime Video uygulamasını açın ve üç yatay çizgiyle temsil edilen menüye dokunun.

Amazon Prime'ı TV'de İzlemek

Prime videoyu doğrudan TV'nizde izlemek için iki ana seçeneğiniz vardır:

Fire TV cihazını kontrol etmek için Prime Video uygulamasını kullanabilirsiniz : Amazon hesabınıza bir Fire TV cihazı eklerseniz, bir videoyu seçtikten sonra Fire TV'de İzle'ye dokunabilirsiniz.

: Amazon hesabınıza bir Fire TV cihazı eklerseniz, bir videoyu seçtikten sonra Fire TV'de İzle'ye dokunabilirsiniz. Telefonunuzu veya tabletinizi TV'ye bağlayın: HDMI kablosu ve OTG aracılığıyla Android akıllı telefonunuzu / tabletinizi TV'ye bağlayabilirsiniz.

Aynı hesabı kullanarak farklı Android cihazlarda aynı anda üç adede kadar farklı Amazon Prime videosu izleyebilirsiniz. Ancak, aynı filmi, diziyi, videoyu aynı anda yalnızca bir cihazda izleyebilirsiniz.

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