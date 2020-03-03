



Amazon Fire TV Stick, film akışı ve özel TV şovları için en popüler cihazlardan biridir. Ayrıca, herhangi bir standart TV'yi akıllı bir cihaza dönüştürerek size ekran paylaşımı, müzik çalma, video oyunları ve benzeri modern özellikler sunar.

Fire Stick'i WiFi İnternet Olmadan Kullanmak

Ancak, bu özelliklerin çoğu kararlı bir İnternet bağlantısı olmadan kullanılamaz. İnternet bağlantısı olmadan Fire TV Stick ile yapabileceğiniz bazı şeyler vardır, ancak seçenekleriniz sınırlıdır.

Nasıl Çalışır?

Daha önce söylediğimiz gibi, Amazon Fire TV Stick'in düzgün çalışması için sabit bir İnternet bağlantısına ihtiyacınız var. Tüm Amazon Prime filmleri, TV şovları ve müzikler doğrudan İnternet'ten yayınlanır. Bağlantı olmadan, yalnızca İnternet erişimi gerektirmeyen yüklü uygulamaları kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, kontroller veya başka seçenekler olmadığı için bu da sınırlı olacaktır.

İnternetsiz Film, Dizi Keyfi

Netflix gibi internetsiz film ve dizi izlemenize izin veren uygulamalardan (Örn. Kodi) favori yapımlarınızı Fire TV Stick'e yükleyebilirsiniz. Kodi, en sevdiğiniz videoları doğrudan Fire TV Stick'e indirmenizi ve çevrimdışı izlemenizi sağlar.

Android Oyunları Oynayın

Fire Stick ayrıca TV ekranında oynayabileceğiniz Android oyunlarını yüklemenizi de sağlar. Bir oyun internet bağlantısı gerektirmiyorsa, normal şekilde oynayabilirsiniz.





Ayarlardan Diğer Uygulamalara Gidin

Fire TV Stick, internet bağlantısı kesildiğinde ana ekranı görüntüleyemez. Ancak, yüklü uygulamaların internete ihtiyacı yoksa, bunlara cihaz ayarları üzerinden erişilebilir. İşte yapmanız gerekenler.

TV'yi açın ve Fire TV Stick ayarlarına erişin.

"Uygulamalar" ı ve ardından "Yüklü uygulamaları yönet" i seçin.

İstediğiniz uygulamayı bulun ve "Uygulamayı başlat" ı seçin.

Hotspot Oluşturun

Telefonunuzda internet varsa, bir erişim noktası oluşturmak ve Fire Stick'i internete bağlamak için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz. İşe yaraması için yapmanız gerekenler:

Akıllı telefonunuzdaki "Ayarlar" uygulamasını açın ve Etkin Nokta/Hotspot işlevini etkinleştirin.

Fire TV Stick'inizde Alexa uygulamasını açın ve "Cihazlar" ı seçin.

"Amazon Tap" i seçin, ardından "Düzenle" yi seçin.

Kullanılabilir seçenekler arasında etkin noktayı bulun. "Bu cihazı Kablosuz hotspot olarak kullan" seçeneğini seçin.

Başlat'a basın.

Etkin noktanızın adını ve şifresini girin ve "Bağlan" a basın.

Alexa, bağlantının ne zaman kurulduğunu onaylar ve Fire TV Stick'i her zamanki gibi kullanabilirsiniz. Amazon Tap'ın telefon verilerinizi kullanacağını bilmelisiniz, bu da veri tüketiminin artmasına neden olabilir.

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