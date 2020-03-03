



Geçen hafta Galaxy A11 ve Galaxy A41'in renderları ortaya çıktı ve tasarımlarını görme fırsatı yakaladık. Bugün Samsung'un Galaxy A ailesinin başka bir sürpriz üyesine bakıyoruz – Galaxy A21.

Samsung Galaxy A21 Özellikleri ve Infinity O Ekranı

Galaxy A21'in ilk renderları geçen Aralık ayında su damlası çentik ve üçlü arka kameralar ile ortaya çıkmıştı, ancak baktığımız yeni görüntünün farklı bir tasarımı ortaya koyması önceki render'ların yanlış olduğunu gösteriyor.

Yeni render, Galaxy A21'in kalın çerçevelerle çevrili bir Infinity-O ekrana ve selfie kamerası için sol üst köşede bir deliğe sahip olacağını söylüyor.

Arka tarafta, flaşla birleştirilen bir parmak izi okuyucumuz ve sol üst köşede dikey olarak hizalanmış dört kamera var.

Ek olarak, render, Galaxy A21'in sağ tarafta, USB bağlantı noktası ve altta bulunan 3,5 mm kulaklık jakı ile güç düğmesi ve ses tuşlarının olduğunu gösteriyor.





Samsung, Galaxy A21 hakkında herhangi bir bilgi açıklamadı, ancak söylentilere göre Exynos 7904 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama ile gelecek. Akıllı telefon bir HD+ AMOLED ekrana sahip olacak ve 4.000 mAh pil taşıyacak.

Galaxy A21'in yakında Türkiye'ye geleceğini tahmin ediyoruz.

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