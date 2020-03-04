



Geçen Kasım ayından bu yana duyduğumuz Samsung Galaxy A31, bazı önemli özelliklerini doğrulayan ve yakında piyasaya sürüleceğini ima eden Geekbench'ten geçti.

Samsung Galaxy A31 Özellikleri

SM-A315F model kodlu Galaxy A31, Geekbench 5'in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 349 ve 1.291 puan aldı. Cihaz MediaTek'in Helio P65 SoC MT6768V / CA çipseti tarafından destekleniyor.

A31, Android 10'u çalıştırıyor ve yerleşik 4GB RAM'e sahip, ancak hala doğrulanmamış daha fazla bellek seçeneği var.

Geekbench, A31'in diğer özelliklerini açıklamıyor, ancak önceki sızıntılardan, 64GB temel depolama alanına, 5.000 mAh bataryaya ve arkada 5MP makro ünitesinin katıldığı 48MP ana kameraya sahip olacağını biliyoruz.





Galaxy A31 hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak

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