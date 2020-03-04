



Yeni Galaxy S20, S20+ veya Ultra modellerinde 120Hz ekran yenileme hızı varsayılan olarak açık değil. Dolayısıyla 60Hz yerine iki kat hızlı 120Hz'e geçmek için sizi bir şeyler yapmanız gerek.

Samsung Galaxy S20, Plus ve Ultra'da 120Hz Ekran Özelliğini Açmak

ROG II veya OnePlus 7T Pro gibi telefonlarda defalarca test ettiğimiz gibi yüksek yenileme frekanslarına sahip ekranlar pil katilleridir, bu nedenle Samsung, varsayılan ekran yenileme hızını Galaxy S10'lardaki gibi 60Hz olarak ayarladı. 120Hz için ayarlardan değişiklik yapmanız gerek.

120Hz ekran yenileme hızına geçmek için Samsung Galaxy S20, Plus ve Ultra'da aşağıdakileri yapın:

Ayarlar uygulamasına gidin veya bildirim çubuğunu aşağı çekin ve dişli çark simgesine dokunun. Ekran menüsüne dokunun ve Hareket Pürüzsüzlüğü (Motion Smoothness) seçeneğine gidin. Yüksek yenileme hızı seçeneğini açın. İşlem bu kadar.

Samsung S20'ler 120 Hz'e alındığında 1080p çözünürlüğüne iniyor. Arada bir çözünürlük farkı olduğunu söylemek zor.





Aşağıda Galaxy S20, Plus ve Ultra'da 120Hz'i destekleyen tüm oyunlara göz atabilirsiniz.

Fortnite

Alto's Odyssey

Arena of Valor

Auto Chess

DEAD TRIGGER 2

MORTAL KOMBAT

SHADOWGUN LEGENDS

Shadowgun War Games

Vainglory

Marvel Tournament of Champions

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