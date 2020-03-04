



Samsung'un yeni Galaxy S20, S20+ ve Ultra telefonları hemen her özellikleriyle büyük beğeni topladı. Cihazlar bu kez daha uzun pil ömrü sunuyor. Konu pil ömrü olduğunda birçokları pil yüzdesini görmek ister.

Samsung Galaxy S20, Plus ve Ultra'da Pil Yüzdesini Görüntülemek

Galaxy S20 kenar bildirim aydınlatmasını nasıl açacağınızı veya yeni hızlı paylaşım özellikli hızlı dosya aktarımını nasıl kullandığınızı gösterdikten sonra, şimdi de pil yüzdesini nasıl açabilirsiniz bundan bahsedelim.

Kutudan çıkan Galaxy S20, Plus veya Ultra ekranda sadece pil simgesini gösterir ve pil seviyesi hakkında kabaca bir fikriniz olur, ancak tam bir sayı göremezsiniz. Bunu düzeltmek ve kalan pili daha kolay görmek için tam pil yüzdesi sayısını açabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20, Plus veya Ultra bildirim çubuğunda pil yüzdesini nasıl göstereceğiniz aşağıda açıklanmıştır:





Ayarlar uygulama simgesine veya açılır durum çubuğunun üst kısmındaki dişli çark simgesine dokunun. Ayarlar menüsünün üst arama çubuğuna "pil yüzdesi" yazın veya Ayarlar> Bildirimler> Durum Çubuğu'na gidin. Durum çubuğu menüsünde "Pil yüzdesini göster" kaydırıcısını açın ve yeni Galaxy S20 simgenizin keyfini çıkarın.

Ne yazık ki, pil yüzdesini pil simgesinin içine yerleştirmenin bir yolu yok. Samsung muhtemelen rakamların rahatça görüntülenemeyecek kadar küçük olacağını düşündü.

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