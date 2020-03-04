



Samsung Galaxy S10 ince çerçeveleri nedeniyle Galaxy S9'daki LED bildirim ışığına sahip olmadı. Durumdan memnun olmayan kullanıcılar için Samsung, yeni S20'de bildirim ışığına bir çözüm geliştirdi.

Samsung Galaxy S20'nin Akıllı Bildirim Işığını Kullanmak

S10'da yüz tanıma ve benzeri işlemleri yaparken ekran ön kamera alanının etrafında hafif bir halka animasyonu beliriyordu ancak varsayılan olarak başka bildirim amacına hizmet etmiyor. Samsung buna çözüm olarak Good Lock uygulamasını, görsel bildirimler sunan Play Store'daki Holey Light veya ARC Lighting uygulamalarına benzer şekilde EdgeLighting+ eklentisiyle güncelledi.

Bununla birlikte, yeni Galaxy S20, Plus ve Ultra sürümlerinde Samsung, Edge Lighting adlı stok bildirim ışığı çözümünü, herhangi bir ekstra eklenti kurmanıza gerek kalmadan yepyeni bir seviyeye taşıyor.

Samsung Galaxy S20'de akıllı bildirim ışığını nasıl açacağınız ve ayarlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:





Ayarlar'dan (bildirim çubuğundaki uygulama simgesi) Ekran> Edge ekran > Edge aydınlatması'na dokunun.

Edge aydınlatmasının rengini, efektlerini, genişliğini, saydamlığını ve süresini özelleştirmek için Aydınlatma stili öğesine dokunun.

Belirli bir kelime ile tetiklenen akıllı bir bildirim aydınlatması efekti oluşturmak için Anahtar kelime ekle'ye dokunun.

Ekran açık / kapalı veya her ikisi geçerliyken bildirimin gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için Edge aydınlatmasını göster öğesine dokunun.

öğesine dokunun. Bildirim alındığında Edge aydınlatmasını etkinleştirecek uygulamaları seçmek için Uygulama seç'e dokunun.

İşlemi tamamladığınızda Bitti'ye dokunun.

Örneğin bu yolla Facebook Messenger, WhatsApp veya Gmail bildirimlerinde "coronavirus" kelimesi geçtiğinde Galaxy S20'nizin etrafında kırmızı bir bildirim ışığı gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Biraz çocuksu ama yine de Galaxy S10 ailesinin Edge Lighting özelliğine kıyasla daha havalı bir özellik.

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