



Her şeyden önce her Amazon Prime içeriğinin indirilemeyeceğini belirtelim. Bir şey indirmek istiyorsanız, aboneliğe veya o içeriğin indirilme desteğine sahip olması gerek. Ayrıca Amazon bir seferde yalnızca onbeş ila yirmi beş film-dizi indirmenize izin verir.

Amazon Prime'dan iPad'e Film ve Dizi İndirmek

Amazon Prime uygulamasını başlatın.

İndirmek istediğiniz filmi veya TV dizisini bulun ve seçin. Bundan sonra, ne indirmek istediğinize bağlı olarak, size bazı seçenekler gösterilecektir.

Bir film indirmek istiyorsanız, ekranın sağ tarafındaki "İndir" i seçin.

Birkaç bölümü yayımlanmış bir TV dizisini indirmek için size 2 seçenek gösterilecektir:

İlk olarak, bir sezonu aynı anda indirebilirsiniz.

Birden fazla sezonunuz varsa, dizinin resminin altındaki sezon açılır menüsüne dokunarak istediğiniz sezonu seçin, ardından ekranın sağ tarafındaki "Sezonu İndir" i seçin.

İsterseniz, yalnızca beğendiğiniz bölümleri indirebilirsiniz. İstediğiniz bölüme ilerleyin ve ekranın en sağındaki "İndir" i seçin.

Amazon Prime'dan iPad'e İndirilmiş Bir Filmi, Diziyi Nasıl Bulabilir ve İzleyebilirim?

Film ve dizi gibi bazı içerikleri indirdikten sonra ekranda "İndirilenler" i seçebilirsiniz.





"İndirilenler" anında görünür olmalıdır ve iPad'inize indirdiğiniz her şeyi burada gösterir. İstediğiniz filmi seçin ve keyfini çıkarın.

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