Amazon Prime'dan iPad'e Film ve Dizi İndirmek


Her şeyden önce her Amazon Prime içeriğinin indirilemeyeceğini belirtelim. Bir şey indirmek istiyorsanız, aboneliğe veya o içeriğin indirilme desteğine sahip olması gerek. Ayrıca Amazon bir seferde yalnızca onbeş ila yirmi beş film-dizi indirmenize izin verir.

Amazon Prime'dan iPad'e Film ve Dizi İndirmek

  • Amazon Prime uygulamasını başlatın.
  • İndirmek istediğiniz filmi veya TV dizisini bulun ve seçin. Bundan sonra, ne indirmek istediğinize bağlı olarak, size bazı seçenekler gösterilecektir.
  • Bir film indirmek istiyorsanız, ekranın sağ tarafındaki "İndir" i seçin.

Birkaç bölümü yayımlanmış bir TV dizisini indirmek için size 2 seçenek gösterilecektir:

  • İlk olarak, bir sezonu aynı anda indirebilirsiniz.
  • Birden fazla sezonunuz varsa, dizinin resminin altındaki sezon açılır menüsüne dokunarak istediğiniz sezonu seçin, ardından ekranın sağ tarafındaki "Sezonu İndir" i seçin.
  • İsterseniz, yalnızca beğendiğiniz bölümleri indirebilirsiniz. İstediğiniz bölüme ilerleyin ve ekranın en sağındaki "İndir" i seçin.

Amazon Prime'dan iPad'e İndirilmiş Bir Filmi, Diziyi Nasıl Bulabilir ve İzleyebilirim?

Film ve dizi gibi bazı içerikleri indirdikten sonra ekranda "İndirilenler" i seçebilirsiniz.


"İndirilenler" anında görünür olmalıdır ve iPad'inize indirdiğiniz her şeyi burada gösterir. İstediğiniz filmi seçin ve keyfini çıkarın.

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