Her şeyden önce her Amazon Prime içeriğinin indirilemeyeceğini belirtelim. Bir şey indirmek istiyorsanız, aboneliğe veya o içeriğin indirilme desteğine sahip olması gerek. Ayrıca Amazon bir seferde yalnızca onbeş ila yirmi beş film-dizi indirmenize izin verir.
Amazon Prime'dan iPad'e Film ve Dizi İndirmek
- Amazon Prime uygulamasını başlatın.
- İndirmek istediğiniz filmi veya TV dizisini bulun ve seçin. Bundan sonra, ne indirmek istediğinize bağlı olarak, size bazı seçenekler gösterilecektir.
- Bir film indirmek istiyorsanız, ekranın sağ tarafındaki "İndir" i seçin.
Birkaç bölümü yayımlanmış bir TV dizisini indirmek için size 2 seçenek gösterilecektir:
- İlk olarak, bir sezonu aynı anda indirebilirsiniz.
- Birden fazla sezonunuz varsa, dizinin resminin altındaki sezon açılır menüsüne dokunarak istediğiniz sezonu seçin, ardından ekranın sağ tarafındaki "Sezonu İndir" i seçin.
- İsterseniz, yalnızca beğendiğiniz bölümleri indirebilirsiniz. İstediğiniz bölüme ilerleyin ve ekranın en sağındaki "İndir" i seçin.
Amazon Prime'dan iPad'e İndirilmiş Bir Filmi, Diziyi Nasıl Bulabilir ve İzleyebilirim?
Film ve dizi gibi bazı içerikleri indirdikten sonra ekranda "İndirilenler" i seçebilirsiniz.
"İndirilenler" anında görünür olmalıdır ve iPad'inize indirdiğiniz her şeyi burada gösterir. İstediğiniz filmi seçin ve keyfini çıkarın.
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