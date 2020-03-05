



Chromecast ile Amazon Prime Video izlemek için, Google Chrome tarayıcısını destekleyen bir bilgisayara / PC'ye sahip olmak gerekir. Bir Windows veya MAC sistemi olabilir. Buna ek olarak, Amazon Prime üyeliğine de sahip olmak gerekir. Son olarak, bilgisayarınız ve Chromecast aynı ağı paylaşmalıdır.

Chromecast ile Amazon Prime Video İzlemek

Çoğu web kullanıcısı İnternet'e göz atmak için Google Chrome tarayıcısını kullanır. Başka bir tarayıcı kullanıyorsanız Google Chrome tarayıcısını indirin. Ardından, Mac'inize, PC'nize veya tabletinize yükleyin.

Aşağıdaki adımları uygulayarak Amazon videolarını Chromecast cihazınıza aktarabilirsiniz. Bu işlem Google Chrome'un Chromecast uzantısı eklenerek yapılabilir. Beta modundayken bile, PC'nizi Chromecast'e bağlı TV'ye bağlayabilirsiniz.





Adım 1: Başlamak için; bilgisayarınızda Google Chrome tarayıcısını açın. Şimdi Google Cast uzantısını yükleyin. Chrome uzantısını ekledikten sonra artık tarayıcı çubuğunda Google Cast simgesini bulabilirsiniz.

Adım 2: Şimdi Chrome tarayıcıyı kullanın; Amazon Prime hesabınızı kullanmak için Amazon.com web sitesine göz atın.

Adım 3: Ana sayfada, "Prime" menüsünü tıklayın. Ardından aşağı inip İzle seçeneğine gidin.

Adım 4: Varsa listenize, dizilere ve filmlere göz atın. Veya en sevdiğiniz videoları bulun ve izlemek istediğiniz yeni bir liste oluşturun.

Adım 5: Belirli bir videoyu seçtiğinizde Chrome tarayıcısında oynatılmaya başlar. Videoyu birkaç dakika duraklatın, çünkü şimdi videoları Chromecast cihazını kullanarak yayınlayacaksınız.

Adım 6: Google Chrome tarayıcısının sağ üst kısmına gidin ve Chromecast simgesini arayın.

Adım 7: Şimdi listeden Chromecast cihazınızın adını seçin. PC ekranını TV'ye aktarmak için Cast açılır menüsünden gönder'e tıklayın. Artık mevcut Google Chrome sekmenizin Chromecast'e bağlı TV'de görüntülendiğini görebilirsiniz.

Adım 8: Artık Chromecast cihazınızda Amazon Prime Video açık olacak ve en sevdiğiniz videoları oynatabileceksiniz. Kitaplıktan videolar seçin ve daha iyi bir deneyim için tam ekran düğmesine basın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum