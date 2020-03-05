Chromecast mi Fire TV Stick mi?





Amazon Fire TV Stick ve Google Chromecast arasındaki bu karşılaştırmada önce cihazların sırasıyla 29,99 € ve 39,99 € olan fiyatlarına değinerek başlayalım. Yani Amazon Fire TV Stick aslında daha bütçe dostu bir ürün

Fire TV Stick: Avantajları ve Dezavantajları

Amazon video akış cihazı Google'ın Chromecast'inden daha ucuz. Sonuçta fark sadece 10 € gibi küçük bir oran olsa da daha düşük fiyatıyla Fire TV Stick daha avantajlı.

Diğer avantajları arasında Chromecast'te bulunmayan bazı uygulamaların varlığı da vardır. Ayrıca arayüzünü kontrol etmek için uzaktan kumanda ile gelir.

Oynatma kalitesi Full HD 1080p'dir, bu nedenle Fire TV Stick'in Chromecast'ten doğrudan daha iyi olduğunu söylemek mümkün değildir.

Chromecast: Daha Fazla Ödemeye Değer mi?

Fire TV Stick'in aksine, Google Chromecast uzun zaman önce piyasaya sürüldü. Zaten şu an üçüncü neslinde.





Full HD çözünürlük hala mevcut ve aynı zamanda sektördeki en büyük uygulama kataloğunu sunuyor. Amazon cihazının Plex ve Movistar'a sahip olduğu doğrudur, ancak Google, Amazon Prime Video'nun tüm temel özelliklerine ve başka bir şeye daha sahip: VLC.

iOS ve Android için VLC Media Player ile, cihazınızdan TV'ye herhangi bir video gönderebiliyorsunuz ve bu özellik Chromecast ile Fire TV Stick arasındaki dengeyi değiştiren bir avantajdır.

Ek olarak, başka bir önemli ayrıntı da uzaktan kumandası olmamasıdır, ancak aslında gerekli bile değildir. Kanepeden kalkmak zorunda kalmadan ve başka bir uzaktan kumanda kullanmak zorunda kalmadan doğrudan telefondan Chromecast'i kontrol etmek çok rahattır.

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