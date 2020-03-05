İlk 6nm EUV Mobil İşlemci Unisoc T7520, 5G Modeme Sahip





İlk 7nm EUV yonga setleri geçen yıl büyük oyuncular tarafından kullanıldı ancak ilk 6nm EUV çip şaşırtıcı bir kaynaktan geliyor – Unisoc T7520'ye merhaba deyin. TSMC'nin en yeni dökümhanesinden çıkan bu ilk yonga seti ilk EUV süreciyle karşılaştırıldığında transistör yoğunluğunu %18 arttırıyor ve güç kullanımını %8 azaltmaya yardımcı oluyor.

İlk 6nm Mobil İşlemci Unisoc T7520, 5G Modeme Sahip

T7520'nin kendisi de getirdiği yeniliklerin ötesinde oldukça ilginç. CPU'su dört Cortex-A76 çekirdeği ve dört A55 çekirdeği içeriyor (saat hızı bilinmiyor). GPU'su HDR+ ile 4K çözünürlüğe ve 120Hz'e kadar ekran yenileme hızlarına sahip orta sınıf bir Mali-G57'dir.

Diğer yonga seti bileşenleri arasında 100MP görüntü sensörlerini işleyebilen ve çoklu kamera kurulumlarını destekleyen dört çekirdekli bir ISS var. Yeni NPU, Watt başına eski nesle göre %50 daha yüksek performans sunuyor.

En ilginç kısım entegre 5G modem. Hem 6GHz hem de mmWave, SA ve NSA modlarını destekler. SA modunda bir mmWave ağında, modem 3.25Gbps'ye kadar hızlara ulaşabilir (not: yükleme hızı, indirme değil).





Entegre modemi sayesinde Unisoc T7520, Snapdragon 865 ve Exynos 990 gibi harici modem gerektiren yongalara kıyasla %35'e kadar daha az güç kullanır.

Unisoc, bu yıl T7520 yongasetini telefon üreticilerine göndermeye başlamayı planlıyor, yani bu yıl ilk cihazları görme şansımız var.

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