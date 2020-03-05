



Yeni bir iPhone aldınız ve kişilerinizi cihazınıza aktarmayı başardınız. Güzel, ancak kişi listenizi açtıktan sonra bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Düzensizler mi? Tüm soyadları neden kalın yazılı? Bunları düzeltebilirsiniz.

iPhone'da Kişileri İsim – Soyisime Göre Sıralamak

iOS, kişi listenizi soyadının ilk harfine göre düzenlemeyi sever, nedeni budur. Ancak bu sorunu çabucak değiştirebiliriz.

Ayarlar → Kişiler'e gidin. En üstteki iki menü öğesine göz atın.

Kişilerinizin, adlarının ilk harfine göre sıralanmasını istiyorsanız, Sıralama Düzeni'nin "İlk, son" olarak ayarlandığından emin olun. Görüntüleme Sırası gayet açıklayıcıdır: "Akıllı Telefon" veya "Telefon, Akıllı" olur.





Artık kişi listenizdeki kişilerin adlarının kalın harflerle yazıldığını göreceksiniz. Yani, daha gayri resmi bir insansanız ve iş dünyası tarzını samimi bulmuyorsanız, bu düzeni daha çok seveceksiniz.

Takma Ad Menüsü

Takma Ad'ın içinde, iPhone'un size bir kişinin yalnızca adını veya takma adını (varsa) gösterebileceği birkaç adlandırma seçeneği görürsünüz. Ancak bu seçenek kişi listenizde bir değişiklik yapmaz. Takma Adlar yalnızca telefon çağrılarında, kısa mesajlarda ve çağrı geçmişi menüsünde görünür. Kişiler listenizde her zaman kişilerin tam adlarının yanı sıra varsa onlar için girilmiş tüm başlıklar, önekler ve son ekler görüntülenir.

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